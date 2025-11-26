آية النجار: وعي المصريين يسقط مخططات الإخوان ويحصّن انتخابات البرلمان

أكدت آية النجار، أمين عام مساعد حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية، أن محاولات جماعة الإخوان لتشويه العملية الانتخابية وفرض أجندتها على الرأي العام مصيرها الفشل أمام وعي المصريين وإصرارهم على حماية مؤسسات الدولة.

وقالت آية النجار، في بيان لها اليوم، الأربعاء، إن الشعب المصري بات أكثر إدراكًا لأهداف هذه الجماعة، مشددة على أن أي حملات تضليل أو تشويه لن تُغيّر من إرادة المواطنين ولن تمسّ بشرعية انتخابات مجلس النواب 2025، التي تشهد متابعة دقيقة وإجراءات صارمة لضمان النزاهة والشفافية.

وأضافت أن المشاركة الواسعة في الاستحقاق البرلماني تُوجّه رسالة واضحة لكل من يسعى لزعزعة الاستقرار، مفادها أن إرادة الشعب هي السدّ المنيع أمام محاولات العبث أو التخريب، وأن كل صوت حر سيكون الفيصل في اختيار الممثلين الحقيقيين للمواطنين.

وأوضحت النجار أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت آليات محكمة لتأمين العملية الانتخابية وحماية نزاهتها، مؤكدة أن القانون لن يسمح لأي جهة بالمساس بالديمقراطية أو تهديد الاستقرار.

واختتمت بالتشديد على أن نجاح الانتخابات يعكس قوة مؤسسات الدولة وصلابة التجربة الديمقراطية، وأن المشاركة السياسية واجب وطني يحمي الوطن ويدعم مسيرة البناء والتنمية.