تباطؤ نمو تجارة البضائع عالمياً مع انتهاء الطلبات المعجلة لتجنب الرسوم



تباطأت حركة التجارة العالمية للبضائع خلال الربع الماضي، بعدما تلاشى الزخم الذي شهدته في وقت سابق من العام نتيجة قيام الشركات بتقديم الطلبيات مبكراً قبيل بدء فرض الرسوم الجمركية الأميركية، وفق منظمة التجارة العالمية.

قالت المنظمة، ومقرها جنيف، إن مؤشرها الخاص بالبضائع تراجع إلى 101.8 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ102.2 نقطة في يونيو. ويشير خط الأساس البالغ 100 نقطة إلى أن وتيرة النمو المتوقعة خلال الربع المقبل ستكون متماشية مع الاتجاهات المتوسطة المدى.

توسع الشحن الجوي

أوضحت المنظمة أن بيانات الشحن الجوي والنقل بالحاويات "ما زالت تُظهر توسعاً" رغم تراجعها عن مستويات يونيو الماضي، بما "يشير إلى تباطؤ في حركة نقل البضائع عالمياً". كما استقر مؤشرا قطاعي السيارات والإلكترونيات، بينما ظل قطاع الزراعة في منطقة الانكماش، في حين أظهرت طلبات التصدير الجديدة تحسناً ملحوظاً.

أضافت منظمة التجارة العالمية أن "المؤشرات تُظهر في المجمل بوادر اعتدال في نمو التجارة العالمية".