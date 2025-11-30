مياه البحر الأحمر تطلق مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بالغردقة بتكلفة 7 ملايين جنيه

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، اليوم، أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه في عدة مناطق بمدينة الغردقة، ضمن خطة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وضمان جودة مياه الشرب للمواطنين.

وأوضحت الشركة أن المشروع يشمل مناطق خلف سنتر أكا، ومنطقة البلوكات، وخلف المسجد القطري، حيث سيتم استبدال الشبكات القديمة بمواسير UPVC مطابقة للمواصفات القياسية والصحية. وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين وصول المياه بصورة آمنة للمنازل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 7 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن الأعمال تشمل إحلال كافة الشبكات المتضررة أو القديمة لضمان استمرارية ضخ المياه دون انقطاع، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والصحية المعتمدة لضمان وصول مياه نقية وصالحة للاستهلاك البشري.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة المستمرة لتطوير منظومة المياه بمدينة الغردقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب معدلات النمو السكاني ويعزز استدامة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المحافظة.