كأس عاصمة مصر .. موعد مباراة الأهلي وإنبي

يستعد فريق الأهلى لمواجهة انبي فى كأس عاصمة مصر، والمقرر لها مساء الخميس 11 ديسمبر في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة
تنطلق بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026 خلال التوقف الدولي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في ديسمبر المقبل
المجموعة الأولى:
الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.
المجموعة الثانية:
بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.
المحموعة الثالثة:
الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.
وتذاع المباراة عبر قناة اون تاين سبورت