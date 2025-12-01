متحف تل بسطا ينظم ندوة ثقافية لـ العاملين بالمجلس الأعلى للآثار

نظم متحف تل بسطا ندوة ثقافية بعنوان "ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار" لرفع كفاءة العاملين بالمجلس الأعلى للأثار، وذلك في إطار الدور الثقافي والعلمي الذي يقوم به المتحف.

متحف تل بسطا



أوضحت إدارة متحف تل بسطا، أن الندوة تضمنت التعرف على ضوابط العمل داخل مخازن الأثار، ومهام أمين المخزن وضوابط تخزين الأثار.

أشارت إدارة المتحف، إلى تنوع عروضها الثقافية والأثرية لجموع المصريين ولاتتوقف فقط على العاملين بالمجلس الأعلى للآثار.



يذكر أن مدينة تل بسطة فهي تقع علي بعد حوالي ٨٠ كم شمال شرق القاهرة، و٣ كم جنوب شرق مدينة الزقازيق.

وقد عُرف الموقع منذ العصور القديمة باسم " بر باستت " او " بوباستيس " وهو يعني منزل المعبودة "باستت" المعبودة القديمة بهيئة القطة لمدينة تل بسطة تاريخ طويل من الحفائر التي نُفذت من قِبل البعثات الأجنبية والمصرية، أهمها حفائر العالم " إدوارد نافيل" عام ١٨٨٦-١٨٨٩ والتي أسفرت عن موقع معبد " باستيت الكبير" ومعبد الملك " بيبي الأول "من الأسرة السادسة ، وما يسمي قصر " أمنمحات الثالث" من الأسرة الثانية عشر.

