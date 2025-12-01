قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة
طاهر محمد طاهر: لحظة البكاء على دكة الأهلي نقطة تحول في مسيرتي
إيران وتركيا تبحثان تعزيز التنسيق الإقليمي.. ودعوات لوحدة الموقف الإسلامي
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟
الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف تل بسطا ينظم ندوة ثقافية لـ العاملين بالمجلس الأعلى للآثار

متحف تل بسطا
متحف تل بسطا
محمد الاسكندرانى

نظم متحف تل بسطا ندوة ثقافية بعنوان "ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار" لرفع كفاءة العاملين بالمجلس الأعلى للأثار، وذلك في إطار الدور الثقافي والعلمي الذي يقوم به المتحف.

متحف تل بسطا 


أوضحت إدارة متحف تل بسطا، أن الندوة تضمنت التعرف على ضوابط العمل داخل مخازن الأثار، ومهام أمين المخزن وضوابط تخزين الأثار.

أشارت إدارة المتحف، إلى تنوع عروضها الثقافية والأثرية لجموع المصريين ولاتتوقف فقط على العاملين بالمجلس الأعلى للآثار.


يذكر أن مدينة تل بسطة فهي تقع علي بعد حوالي ٨٠ كم شمال شرق القاهرة، و٣ كم جنوب شرق مدينة الزقازيق.

وقد عُرف الموقع منذ العصور القديمة باسم " بر باستت " او " بوباستيس " وهو يعني منزل المعبودة "باستت" المعبودة القديمة بهيئة القطة لمدينة تل بسطة تاريخ طويل من الحفائر التي نُفذت من قِبل البعثات الأجنبية والمصرية، أهمها حفائر العالم " إدوارد نافيل" عام ١٨٨٦-١٨٨٩ والتي أسفرت عن موقع معبد " باستيت الكبير" ومعبد الملك " بيبي الأول "من الأسرة السادسة ، وما يسمي قصر " أمنمحات الثالث" من الأسرة الثانية عشر.
 

متحف تل بسطا تل بسطا الآثار العاملين بالمجلس الأعلى للأثار الأعلى للأثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

زيادة الإيجار القديم

بعد انتهاء الحصر في 12 محافظة.. زيادة الإيجار القديم 20 ضعفًا لهذه المناطق

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

ترشيحاتنا

القرآن

عالم بـ الأوقاف: الالتزام بالقرآن يحوّل حياة الإنسان إلى حالة من الطمأنينة

الدكتور محمد جلال فرغلي

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور محمد جلال فرغلي لفوزه بجائزة الابتكار من أجل الإنسانية

القرآن الكريم

أستاذ بالأزهر: حفظُ الله للقرآن نور لا يُطفأ.. وتَلَقِّيه سماعًا هو الضمان ضد التحريف

بالصور

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد