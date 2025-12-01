انطلاق امتحانات أعمال السنة لطلاب المستوى الأول ببرنامج الطب والجراحة بجامعة القاهرة الأهلية

انطلقت امتحانات أعمال السنة (End of Module) لطلاب المستوى الأول ببرنامج الطب والجراحة بجامعة القاهرة الأهلية، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية دقيقة عكست جاهزية الجامعة وحرصها على توفير بيئة امتحانية راقية تلتزم بأعلى معايير الجودة والتميز الأكاديمي.

وشهدت لجان الامتحانات انتظامًا كاملًا للطلاب، حيث حرصت الجامعة على تجهيز القاعات بما يضمن أداء الاختبارات في أجواء هادئة ومحفزة، مع توفير الإشراف الأكاديمي والإداري الكامل، وتطبيق جميع قواعد الانضباط والتقويم، بما يعكس التزام الجامعة بإرساء منظومة امتحانات عصرية ومتكاملة.

وتأتي هذه الامتحانات في إطار فلسفة البرنامج التي ترتكز على التقييم المستمر لقدرات الطلاب وقياس مهاراتهم العلمية والعملية، بما يضمن تكوين طبيب مؤهل يمتلك أدوات التفكير السريري والمعرفة الطبية الحديثة، وقادر على مواكبة التطورات المتسارعة في مهنة الطب.

وتؤكد جامعة القاهرة الأهلية أنها تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتحرص على تقديم تجربة أكاديمية متميزة تدعم قدراته وتنمّي مهاراته، في ظل منظومة تعليم طبي حديثة تستند إلى الابتكار والجودة وإعداد كوادر طبية تمتلك القدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وتتقدم إدارة الجامعة بخالص تمنياتها لجميع الطلاب بالتوفيق والنجاح، داعية الله أن يكتبها لهم جميعًا، ومؤكدة استمرارها في توفير كل سبل الدعم لضمان تحقيق أفضل النتائج ودعم مسيرتهم نحو مستقبل مهني واعد في المجال الطبي.