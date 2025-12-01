قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: تطوير محيط الأهرامات يستهدف تحسين تجربة السائح مع الحفاظ على الطابع التراثي
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
استقرار نسبي.. تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
الموقف القانوني للقائمة الوطنية بعد إلغاء دوائر بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
شعبة الذهب: قفزة عيار 21 بأكثر من 5% خلال نوفمبر وتوقعات بتجاوزه 5700 جنيه
حقيقة إلتحاق نجل إبراهيم شيكا بالأهلي.. تفاصيل
الليلة .. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الكويت غدا في كأس العرب
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
التصويت اليوم والانتهاء الخميس.. الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025
كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب قطر 2025.. اليوم
مفاجأة بشأن أسعار السلع قبل رمضان.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ورشة عمل عن “الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات” بطب قناة السويس

مركز الخدمة العامة يعلن عقد ورشة عمل حول “الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات والابتكار في النظم الصحية” بكلية الطب .. 3 ديسمبر 2025
مركز الخدمة العامة يعلن عقد ورشة عمل حول “الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات والابتكار في النظم الصحية” بكلية الطب .. 3 ديسمبر 2025
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن مركز الخدمة العامة للتدريب والتعليم المستمر في طب المجتمع والصحة العامة وطب الصناعات وصحة البيئة والإحصاء الحيوي (وحدة ذات طابع خاص) عن عقد ورشة عمل مميزة بعنوان “الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات والابتكار في النظم الصحية”، وذلك في إطار التوجه نحو مستقبل مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المتنامية في القطاع الصحي.

تُعقد الورشة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد أنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة عبير هجرس وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال الصحة والذكاء الاصطناعي، وهم الدكتور أحمد رفعت عبد الغفار أستاذ الطب المهني والبيئي بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتورة جميلة نصر أستاذة أمراض القلب بكلية الطب جامعة قناة السويس ونقيب الأطباء بالإسماعيلية، والدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق.

وتنعقد الورشة يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025 بقاعة التميز بمبنى المعامل "ب" بكلية الطب – مركز التميز في طب الخلوي والجزيئي، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، حيث يفتح المركز أبوابه للحضور مجانًا، مع إمكانية الحصول على شهادة حضور اختيارية برسوم قدرها 100 جنيه.

مدير المركز الدكتورة خديجة دندش أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي.

تأتي الفعاليات تعزيزًا لدور الجامعة في مواكبة التطورات الحديثة في النظم الصحية، وإتاحة الفرصة للكوادر الطبية والطلاب للتعرف على أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي وأبعاده الأخلاقية، ودوره في دعم الابتكار ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

تقسيط السيارة

كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

موعد بدء فصل الشتاء رسمياً

البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

الارصاد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

أذكار الصباح

أذكار الصباح.. رددها الآن يحفظك الله ويبارك فى يومك ورزقك

القرآن

عالم بـ الأوقاف: الالتزام بالقرآن يحوّل حياة الإنسان إلى حالة من الطمأنينة

الدكتور محمد جلال فرغلي

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور محمد جلال فرغلي لفوزه بجائزة الابتكار من أجل الإنسانية

بالصور

أسماء إبراهيم تثير الجدل بسيارة فارهة من دبي

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

ضبط عجز 6 طن و750 كيلو سكر تمويني وتلاعب بأوزان العبوات في بلبيس

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد