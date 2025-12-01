ورشة عمل عن “الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات” بطب قناة السويس

أعلن مركز الخدمة العامة للتدريب والتعليم المستمر في طب المجتمع والصحة العامة وطب الصناعات وصحة البيئة والإحصاء الحيوي (وحدة ذات طابع خاص) عن عقد ورشة عمل مميزة بعنوان “الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات والابتكار في النظم الصحية”، وذلك في إطار التوجه نحو مستقبل مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المتنامية في القطاع الصحي.

تُعقد الورشة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد أنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة عبير هجرس وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال الصحة والذكاء الاصطناعي، وهم الدكتور أحمد رفعت عبد الغفار أستاذ الطب المهني والبيئي بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتورة جميلة نصر أستاذة أمراض القلب بكلية الطب جامعة قناة السويس ونقيب الأطباء بالإسماعيلية، والدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق.

وتنعقد الورشة يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025 بقاعة التميز بمبنى المعامل "ب" بكلية الطب – مركز التميز في طب الخلوي والجزيئي، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، حيث يفتح المركز أبوابه للحضور مجانًا، مع إمكانية الحصول على شهادة حضور اختيارية برسوم قدرها 100 جنيه.

مدير المركز الدكتورة خديجة دندش أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي.

تأتي الفعاليات تعزيزًا لدور الجامعة في مواكبة التطورات الحديثة في النظم الصحية، وإتاحة الفرصة للكوادر الطبية والطلاب للتعرف على أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي وأبعاده الأخلاقية، ودوره في دعم الابتكار ورفع كفاءة الخدمات الصحية.