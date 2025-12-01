قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ ستظل مدينة السلام والإبداع ووجهة للفنون العالمية

المحافظ خلال ختام مسرح الشباب
المحافظ خلال ختام مسرح الشباب
ايمن محمد

أكد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ ستظل مدينة عالمية للسلام والإبداع، وقِبلة للفنانين والمبدعين من مختلف دول العالم، لما تتمتع به من أمن وأمان وجمال طبيعي فريد، جعلها حاضنة للفعاليات الثقافية والفنية الكبرى. جاء ذلك خلال كلمته في حفل ختام الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي أقيم، مساء اليوم، بقصر ثقافة شرم الشيخ.

وشهد الحفل حضور كلٍ من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان، إلى جانب نخبة من الفنانين وصنّاع المسرح من مصر والدول العربية والدول الصديقة.

وأشاد المحافظ بما شهده المهرجان من عروض مسرحية مبتكرة وتجارب شبابية عالمية تجسّد شعار "المسرح من أجل السلام"، مؤكدًا أن المحافظة ستظل داعمًا رئيسيًا للمهرجان، ولجميع الأنشطة الثقافية التي تعكس الوجه الحضاري لمصر.

وخلال الاحتفال، كرّم محافظ جنوب سيناء وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، تقديرًا لجهودهما في دعم الفعاليات الثقافية والفنية والشبابية، والمساهمة في تعزيز مكانة شرم الشيخ كوجهة دولية للسلام والفنون.

كما شمل الحفل تكريم عدد من نجوم الفن الذين أسهموا في دعم الحركة المسرحية، ومن أبرزهم: إلهام شاهين، هالة صدقي، صابرين، هاني رمزي، سهير المرشدي، سامح الصريطي، ومحمد رضوان، إضافة إلى تكريم المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان. وتم أيضًا منح شهادات تقدير لرؤساء لجان التحكيم: سهير المرشدي، صابرين، سامح الصريطي، وحسام داغر.

وحصل الفنان هاني رمزي على جائزة سميحة أيوب التقديرية، التي تحمل اسم سيدة المسرح العربي، حيث قال عقب تسلّم الجائزة:"أهدي الجائزة لوالدتي… الإنسانة التي كانت سبب حبي للمسرح، وهروح أديها الجائزة وربنا يفرّحها بيها".

وأقيمت فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان تحت إشراف رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ومديرته الدكتورة إنجي البستاوي، وبدعم من عدد من المؤسسات الوطنية، وبرعاية:

وزارة الثقافة

وزارة السياحة والآثار

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

محافظة جنوب سيناء

وتحمل هذه الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تقديرًا لمسيرتها الفنية ودعمها للحركة المسرحية.

واختتم محافظ جنوب سيناء كلمته بالتأكيد على أن المهرجان، بمشاركة فنانين من مختلف دول العالم، يُجسّد قوة مصر الناعمة ورسالتها الحضارية الداعية إلى الحوار والسلام، مشيرًا إلى إشادة الضيوف بما لمسوه من أمن وأمان وجمال طبيعي في مدينة شرم الشيخ.

وانتهى الحفل بإطلاق الدعوة لانعقاد الدورة الجديدة للمهرجان، على أرض جنوب سيناء… أرض والمحبة والتلاقي.

