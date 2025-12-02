ثابت عند 20 قرشا.. شعبة المخابز تحذر من بيع رغيف الخبز المدعم بأكثر من سعره

في ظل الجدل الدائر حول أسعار الخبز المدعم ووسط مخاوف من زيادة محتملة في تكلفة الرغيف، أكدت شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية استمرار ثبات سعر رغيف الخبز المدعم عند 20 قرشًا دون أي تغيير.

وجددت الشعبة تحذيرها لأصحاب المخابز من تجاوز الأسعار الرسمية أو تعديل الأوزان المحددة، مشددة على أن الدولة ما تزال تتحمل جزءًا من تكلفة الإنتاج لضمان استقرار الأسعار الصحية للمستهلكين.

السعر ثابت بلا زيادة

أكد عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن سعر رغيف الخبز المدعم ثابت عند 20 قرشًا، ولا توجد أي زيادة حتى الآن، مشددًا على ضرورة التزام أصحاب المخابز السياحية والمستقلة بالأسعار والأوزان المحددة.

التزام المخابز تحت الرقابة

وأشار إلى أن أي زيادة في مدخلات الإنتاج مثل أسعار السولار أو الطحين يتم تعويضها مؤقتًا من قبل الدولة، مضيفًا أن المخابز السياحية تعمل بالسعر الحر وتخاطب ذوق المستهلك، ما قد يؤدي أحيانًا إلى اختلاف الأوزان والأسعار بين منطقة وأخرى، مؤكدا أن الشعبة تراقب هذا الأمر وتحث أصحاب المخابز على الالتزام بالمعايير المتفق عليها.

ماكينات الصرف دون مشكلات

وحول ماكينات صرف الخبز، أوضح أنه لا توجد أي مشكلات ظاهرة في استخدام الماكينات، وأن أي محاولة للتلاعب يتم رصدها فورًا من الرقابة، مشيرًا إلى أن المراقبة مستمرة على جميع المخابز سواء السياحية أو التموينية.