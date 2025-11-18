الخبز المدعم .. منظومة حكومية تخدم 69 مليون مواطن يوميا

أكد الكاتب الصحفي نشأت حمدي، أن الدولة نجحت في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال السنوات الماضية، رغم الأزمات العالمية التي أثرت على معظم دول العالم.



وأوضح حمدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن مصر لم تشهد أي نقص في الغذاء خلال الحرب الروسية – الأوكرانية أو في فترة فيروس كورونا، وهو ما يعكس قوة إدارة الدولة لملف الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الحكومة تولي أولوية كبرى لزيادة المخزون الاستراتيجي من القمح، بحيث لا تقل فترة تغطية الاحتياجات عن ستة أشهر بشكل مستمر، مما يضمن استقرار إنتاج الخبز المدعم وتوافره للمواطنين.

وأضاف أن منظومة الدعم في مصر تخدم 69 مليون مواطن يحصلون على الخبز من خلال بطاقات التموين، والمخابز التموينية تنتج ما يقرب من 250 مليون رغيف يومياً لتلبية احتياجات المستهلكين.



وأكد أن الجهود الحكومية المستمرة في هذا الملف تعكس حرص الدولة على تعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع الأساسية بشكل مستدام.