وفاة طفل في حريق شقة سكنية بطنطا

شهدت منطقة سعد الدين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم نشوب حريق هائل اندلعت نيرانه بشقة سكنية إثر ماس كهربائي مما تسبب في التهام محتوياتها بالكامل الأمر الذي تسبب في وفاة طفل وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحادث



وتمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

تحرك أمني عاجل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بشقة سكنية بأحد المنازل إثر ماس كهربائي بمنطقة سعد الدين بنطاق دائرة القسم .

إخماد حريق



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارتين مطافىء وتم السيطرة على الموقف عقب انتشال جثة طفل صغير .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.