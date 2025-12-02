الجامعة العربية تناقش استراتيجية تحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات

تنظم الأمانة العامة (قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، ورشة العمل الخاصة بمناقشة تحديث الاستراتيجية العربية لتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، يومي 2 - 3 ديسمبر 2025، وذلك بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة.

يشارك في الورشة خبراء من وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء، وخبراء عن المكاتب الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

يأتي عقد هذه الورشة في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (7)، الصادر عن الدورة العادية (61)، التي عقدت بتاريخ 12 /12 /2024، بجمهورية العراق، بشأن تحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية.

وقد نصت الفقرة الثالثة من القرار على: "تكليف الأمانة الفنية بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتحديث الاستراتيجية العربية لتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية لتشمل تأثير التغير المناخي على صحة الأمهات والمراهقات، وكذلك ملحق خاص بصحة المراهقين".

ويعود هذا التكليف إلى أهمية التركيز على التأثر المناخي على الصحة، فضلاً عن صحة المراهقين.

وقد نوهت الأمانة العامة إلى أنه وفي إطار جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال الارتقاء بالخدمات الصحية، ودعم خطط الدول الأعضاء لتحسين جودة الرعاية الصحية للأمهات والأطفال والمراهقات لتشمل تأثير التغير المناخي على صحة الأمهات والمراهقات، بما يتماشى مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (2016 - 2030) والمعني بالصحة، والخاص بـ “ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار”.

وتم إعداد الاستراتيجية العربية لتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، حيث تتبنى رؤية تحقق لكل أم وكل طفل وكل مراهقة الحق في أعلى مستوى من الصحة البدنية والنفسية والرفاه، على قدم المساواة.

وتأتي الاستراتيجية انسجاماً مع أهداف جامعة الدول العربية التي تولي اهتماماً بالغاً من خلال آلياتها المعنية بالصحة المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي بشأن تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي.