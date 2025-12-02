قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
الحكومة البلغارية تسحب مشروع ميزانية 2026 بعد احتجاجات شعبية واسعة

أ ش أ

قررت الحكومة البلغارية رسمياً سحب مشروع ميزانية 2026، وذلك بعد احتجاجات شعبية واسعة النطاق، تعد من أكبر التظاهرات في البلاد خلال العقود الأخيرة.


وأعلنت الحكومة - عبر مركزها الإعلامي، اليوم الثلاثاء - أن سحب الميزانية يشمل أيضاً الأطر المالية المقترحة للصندوق الوطني للتأمين الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي.


وجاء القرار بعد اندلاع احتجاجات جماهيرية مساء أمس الاثنين في مختلف أنحاء البلاد، حيث انتقد المحتجون مشروع الميزانية الذي يرفع الضرائب والمساهمات الاجتماعية على القطاع الخاص، في الوقت الذي يوجه فيه مزيداً من الأموال إلى القطاع الحكومي.


وشهدت العاصمة صوفيا مشاركة عشرات الآلاف، بينما شهدت مدن رئيسية أخرى مثل فارنا، بلوفديف، بورغاس، ستارا زاغورا، دوبريتش، سليفن، فيليكو تارنوفو، شومان، روسه، لوفش، بلاغويفغراد، وجوتزه ديلتشيف مظاهرات كبيرة أيضاً.


كما اقترح مجلس الوزراء رسمياً على الجمعية الوطنية اعتماد قرار بسحب مشروع قانون ميزانية الدولة لعام 2026، خلال اجتماع للحكومة دون حضور الأعضاء. 


ويشمل ذلك سحب مشاريع القوانين المتعلقة بميزانيات الصندوق الوطني للتأمين الصحي وصندوق الضمان الاجتماعي.. وتم تقديم القرار بالفعل إلى البرلمان، على أن تبدأ الحكومة بعد ذلك إجراءات إعداد ميزانية جديدة.

طريقة عمل الجمبري الكرسبي المقلى

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

