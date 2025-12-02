بعد مسلسل كارثة طبيعية .. تحرك من القومي للطفولة والأمومة لدعم الأسر

وجه صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، التحية والتقدير لصناع مسلسل كارثة طبيعية على تسليط الضوء على ملف الإنجاب.

وقال صبري عثمان في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" وجود حالات ولادة توائم عددهم 7 أو 8 ليست كثيرة لكن نتلقى حالات لـ 3 توائم او 4 توائم وتكون الاسر بحاجة إلى دعم",.

وتابع صبري عثمان :" هناك تنسيق مع كل الوزارات لدعم الأسر التي يكون لديها 3 أو 4 توائم ".

وأكمل صبري عثمان :" لدينا خط نجدة الطفل 16000 ويستطيع اي مواطن ان يتواصل معنا للإبلاغ عن حالته الخاصة بولادة 3 أو 4 توائم".

ولفت صبري عثمان :" تنسيق مع وزارة الصحة ولدينا برامج لسد احتياجات الاسر ونقوم بتقديم دعم نفسي للاسر لتخطي الضغوط النفسية".