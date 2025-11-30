تحدٍ كبير.. جهاد حسام الدين تكشف كواليس تحضيرها لشخصية «شروق» في «كارثة طبيعية»|فيديو

كشفت الفنانة جهاد حسام الدين، في لقاء خاص مع موقع “صدى البلد”، عن كواليس استعدادها لشخصية شروق في مسلسل كارثة طبيعية، مؤكدة أن الدور شكّل لها تحديًا كبيرًا، خاصة ما يتعلق بجانب الأمومة وظروف الحمل والولادة ضمن سياق درامي شديد الحساسية.

وقالت جهاد إنها بذلت جهدًا ضخمًا قبل بدء التصوير، موضحة: «حضّرت للشخصية بشكل مكثّف.. قرأت كثيرًا، وعملت أبحاثًا عن الأمومة والولادة والتوائم المتعددة، كما حضرت عدة عمليات ولادة لأتمكن من تقديم الدور بصدق».

وأضافت أنها تعاملت مع الدور كمسؤولية كبيرة تتطلب فهمًا حقيقيًا لتفاصيل التجربة الإنسانية للأم، مشيرة إلى أن عملية التحضير كانت عبارة عن مذاكرة طويلة لتقديم شخصية «شروق» بأكبر قدر من الواقعية.

وأعربت جهاد عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها بعد عرض العمل، قائلة:

«الحمد لله، ردود الفعل أبهرتني من الجمهور».

ويُذكر أن مسلسل كارثة طبيعية حقق تفاعلًا واسعًا منذ عرضه، فيما لفت أداء جهاد حسام الدين الأنظار لتجسيدها الانفعالات الإنسانية بصدق وعمق.