قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة نارية من خالد الغندور لـ محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب
أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 379 قتيلا
لليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النواب
لم يتم رصده في مصر.. طرق انتشار فيروس ماربورج وسبل الوقاية منه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل

اللواء أحمد هشام
اللواء أحمد هشام
البهى عمرو

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو، إلى جانب بعض الإغلاقات في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، محددًا البدائل المتاحة أمام قائدي السيارات.


وقال اللواء أحمد هشام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»: "ما زال الغلق الكلي مستمرًا لشارع الهرم في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة باتجاه المنطقة الأثرية، وسيستمر هذا الغلق لمدة 3 أشهر، وقد بدأ بالفعل منذ يوم الجمعة الماضي 28 نوفمبر".


وأضاف: "تم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي: بالنسبة للقادم من اتجاه الجيزة باتجاه المنطقة الأثرية وميدان الرماية، يسلك يمينًا شارع حسن محمد، ثم يسارًا شارع الليثي، ثم استكمال السير باتجاه شارع الخليل إبراهيم وصولًا إلى شارع العريش. كما توجد طرق أخرى يمكن لقائد السيارة استخدامها، مثل شارع الزمر، وأحمد كامل، ومحور ترسا، ومحور عمر بن العاص، ومحور أنور السادات، وكوبري خاتم المرسلين".


وتابع: "ما زال الغلق الكلي مستمرًا بمحور 3 يوليو في امتداد كوبري شمال أكتوبر أعلى كورنيش النيل بدائرة محافظة القاهرة، وذلك بسبب أعمال التطوير الجارية بالمحور. وتم إجراء تحويلات مرورية للقادم من حلوان باتجاه المعادي، حيث يسلك يمينًا مطلع كوبري شمال طرة، ثم الدوران والعودة من المأوى الوسطى المستحدث باتجاه محور كورنيش النيل في اتجاه مناطق المعادي".


واختتم: "هناك إغلاقات جزئية خاصة بمحطات قطار المونوريل بشرق القاهرة، سواء في شارع يوسف عباس أو في شارع التسعين الشمالي والجنوبي، كما توجد إغلاقات جزئية في شارع السودان عند محطتي مترو السودان والكيت كات، ورغم ذلك تسير الأمور بشكل طبيعي".
 

محور 3 يوليو اللواء أحمد هشام المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

ترشيحاتنا

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

ازمة الطبيب

طلاق وانهيار علاقات… أزمة الطبيب الوسيم محمد المغربي تشعــل السوشيال

بالصور

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طريقة عمل كيك الرواني الهشة

طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

فيديو

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد