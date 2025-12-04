استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو.. تعرف على البدائل

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، عن استمرار الغلق الكلي لمحور 3 يوليو، إلى جانب بعض الإغلاقات في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، محددًا البدائل المتاحة أمام قائدي السيارات.



وقال اللواء أحمد هشام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية حياة مقطوف في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»: "ما زال الغلق الكلي مستمرًا لشارع الهرم في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة باتجاه المنطقة الأثرية، وسيستمر هذا الغلق لمدة 3 أشهر، وقد بدأ بالفعل منذ يوم الجمعة الماضي 28 نوفمبر".



وأضاف: "تم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي: بالنسبة للقادم من اتجاه الجيزة باتجاه المنطقة الأثرية وميدان الرماية، يسلك يمينًا شارع حسن محمد، ثم يسارًا شارع الليثي، ثم استكمال السير باتجاه شارع الخليل إبراهيم وصولًا إلى شارع العريش. كما توجد طرق أخرى يمكن لقائد السيارة استخدامها، مثل شارع الزمر، وأحمد كامل، ومحور ترسا، ومحور عمر بن العاص، ومحور أنور السادات، وكوبري خاتم المرسلين".



وتابع: "ما زال الغلق الكلي مستمرًا بمحور 3 يوليو في امتداد كوبري شمال أكتوبر أعلى كورنيش النيل بدائرة محافظة القاهرة، وذلك بسبب أعمال التطوير الجارية بالمحور. وتم إجراء تحويلات مرورية للقادم من حلوان باتجاه المعادي، حيث يسلك يمينًا مطلع كوبري شمال طرة، ثم الدوران والعودة من المأوى الوسطى المستحدث باتجاه محور كورنيش النيل في اتجاه مناطق المعادي".



واختتم: "هناك إغلاقات جزئية خاصة بمحطات قطار المونوريل بشرق القاهرة، سواء في شارع يوسف عباس أو في شارع التسعين الشمالي والجنوبي، كما توجد إغلاقات جزئية في شارع السودان عند محطتي مترو السودان والكيت كات، ورغم ذلك تسير الأمور بشكل طبيعي".

