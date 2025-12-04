قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء 2026.. الحكومة تحسم الجدل وتتحدث عن خفض التضخم
أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جديدة عن فيلم الست
الوحدة 8200.. أيرلندا تحقق في تواطؤ مايكروسوفت مع إسرائيل لقـ تل الفلسطينيين
وظائف جديدة.. فرصة للتعيين بوزارة الكهرباء
القبض على أحد أنصار مرشح بالبحيرة بحوزته كروت دعاية انتخابية
الضرائب: 160.5 مليار جنيه حصيلة أذون وسندات الخزانة في عام
خبير دولي: ترتيبات دولية تمهد لعودة الأسد إلى حكم سوريا جزئيًا
تعاون مصري - أوروبي لتعزيز القدرات الرقابية في الأمان النووي والإشعاعي
مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي سافر إلى القاهرة لإجراء محادثات مع الوسطاء
بعد مطالبته بإلغاء انتخابات مجلس النواب 2025.. مصطفى بكري يرد على عمرو موسى
ترامب: بإنهائي الحرب بين رواندا والكونغو الديمقراطية أكون قد أنهيت الحرب الثامنة خلال عام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

يتجاهل الحقوق التاريخية لدولتي المصب.. مصطفى بكري يرد على بيان الخارجية الإثيوبية

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إثيوبيا تواصل الاستفزازات بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الخارجية الاثيوبية قامت بعمل بيان عن السد الإثيوبي، وهو بيان وقح ويتجاهل الحقوق التاريخية لدولتي المصب مصر والسودان.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية ولن تسمح لأي جهة أن ينتقص من قطرة واحدة من نهر النيل، فالمسألة بالنسبة لمصر حياة أو موت.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن اللهجة التصعيدية ضد مصر لها اسباب، مؤكدا أن إثيوبيا، تلقى اتهامات جزافا على مصر أن تداري فشلها في فشل مفاوضات سد النهضة، وتحاول صرف الانذار عن عزلتها، فمصر كشفت اختراقات اثيوبا لقواعد الانهار.

وأشار مصطفى بكري إلى أن البيان الاثيوبي جعجعة فارغة خاصة بعد اداعائاتهم بـن مصر تنتهج نهج استعماري فأقول لأثيوبيا أن مصر ساندت ودعمت كل دول القارة للحصول على استقلالها، والدور المصري التاريخي لافريقيا مكتوب بالتاريخ والدم وتماثيل الزعيم جمال عبد الناصر موجودة في عدد من الدول الأفريقية فمصر طرف فاعل مع كل الدول الأفريقية

مصطفى بكري إثيوبيا الخارجية الاثيوبية السد الإثيوبي الحقوق التاريخية

بالصور

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

