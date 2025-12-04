يتجاهل الحقوق التاريخية لدولتي المصب.. مصطفى بكري يرد على بيان الخارجية الإثيوبية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إثيوبيا تواصل الاستفزازات بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الخارجية الاثيوبية قامت بعمل بيان عن السد الإثيوبي، وهو بيان وقح ويتجاهل الحقوق التاريخية لدولتي المصب مصر والسودان.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر لن تفرط في حقوقها المائية ولن تسمح لأي جهة أن ينتقص من قطرة واحدة من نهر النيل، فالمسألة بالنسبة لمصر حياة أو موت.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن اللهجة التصعيدية ضد مصر لها اسباب، مؤكدا أن إثيوبيا، تلقى اتهامات جزافا على مصر أن تداري فشلها في فشل مفاوضات سد النهضة، وتحاول صرف الانذار عن عزلتها، فمصر كشفت اختراقات اثيوبا لقواعد الانهار.

وأشار مصطفى بكري إلى أن البيان الاثيوبي جعجعة فارغة خاصة بعد اداعائاتهم بـن مصر تنتهج نهج استعماري فأقول لأثيوبيا أن مصر ساندت ودعمت كل دول القارة للحصول على استقلالها، والدور المصري التاريخي لافريقيا مكتوب بالتاريخ والدم وتماثيل الزعيم جمال عبد الناصر موجودة في عدد من الدول الأفريقية فمصر طرف فاعل مع كل الدول الأفريقية