هند الضاوي: إسرائيل زرعت أجهزة تجسس قرب البيت الأبيض.. وواشنطن تغضّ الطرف

قالت الإعلامية هند الضاوي إن قضايا التجسس الإسرائيلي على الولايات المتحدة ليست جديدة، بل متكررة عبر العقود، إلا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتجاهل هذه الملفات بشكل لافت، وأشارت إلى أن من أبرز الأمثلة لقاء السفير الأمريكي في إسرائيل، "هاكابي"، بأشهر جاسوس إسرائيلي في الولايات المتحدة جوناثان بولارد، الذي يعد اسمه من أكبر القضايا التجسسية في تاريخ أمريكا بعد تورطه في تسريب معلومات شديدة الحساسية لصالح تل أبيب.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن التقارير الأمريكية كشفت عن نجاح إسرائيل في زرع أجهزة تجسس بالقرب من البيت الأبيض، في واحدة من أخطر عمليات التجسس التي استهدفت واشنطن، ورغم ذلك، خرج الرئيس دونالد ترامب حينها لينفي بشكل قاطع إمكانية إقدام إسرائيل على مثل هذا الفعل، مشيرة إلى أن هذا الموقف أثار تساؤلات واسعة حول مدى استفادته من إسرائيل واهتمامه بأمنها على حساب الأمن القومي الأمريكي.

وذكرت هند الضاوي أن ترامب كان قد صرح في عام 2019 بأن إسرائيل "لا يمكن أن تتجسس على الولايات المتحدة"، رغم التقارير الأمنية التي أكدت وقوع ذلك بالفعل، وهو ما اعتبرته تناقضًا يضع علامات استفهام حول العلاقة الخاصة التي جمعت إدارته بتل أبيب.