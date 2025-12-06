قرارات جديدة لتعيين رؤساء أقسام جدد بكليتي الآداب والطب

أصدر، رئيس جامعة المنوفية، قرارين بتعيين رؤساء أقسام جدد بكلية الآداب وكلية الطب، وذلك ضمن جهود الجامعة لدعم الهيكل الإداري وتطوير الأداء الأكاديمي وضمان انتظام سير العملية التعليمية.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص جامعة المنوفية على دعم القيادات الأكاديمية القادرة على مواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية داخل الكليات.

ووجّه رئيس الجامعة القيادات الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق، بما يسهم في استمرار تقدم جامعة المنوفية وتنفيذ سياسات واستراتيجية الجامعة ووزارة التعليم العالي، مؤكدًا أهمية الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة، وتحقيق نتائج إيجابية

وتضمنت القرارات تعيين: الدكتور عبد الفتاح السيد عبد الفتاح درويش، الأستاذ بقسم علم النفس بكلية الآداب، رئيسًا لمجلس القسم، الدكتورة عزة جابر عنتر فرج، الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب، رئيسًا لمجلس القسم.