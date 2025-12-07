رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية

تكثّف محافظة البحر الأحمر جهودها الميدانية، اليوم الأحد، للحد من تأثير موجة التقلبات الجوية المتوقعة، حيث تواصل لليوم الثاني على التوالي تطبيق أعلى درجات الجاهزية تحسبًا لهطول أمطار غزيرة قد تتطور إلى سيول، خصوصًا بالمناطق الجبلية والمسارات الممتدة بين مدن الشمال والجنوب.

وبحسب ما أكدته مصادر بالمحافظة، فقد بدأت الأجهزة التنفيذية منذ الساعات الأولى في تنفيذ خطة تأمين شاملة تشمل متابعة المخرات، وإعادة فحص نقاط تجمع المياه، والتأكد من جاهزية المعدات الثقيلة وسيارات الشفط المخصصة للتعامل السريع مع أي طارئ. ويأتي ذلك في إطار حالة الاستنفار التي تشهدها مدن المحافظة مع اقتراب ذروة عدم الاستقرار في الطقس.

وشدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على أن الاستعدادات الحالية تسير وفق خطة استباقية تهدف إلى حماية المواطنين وتقليل أي أضرار محتملة، موضحًا أنه تم تكليف رؤساء المدن برفع تقارير دورية حول جاهزية مرافق الطوارئ، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الجهات المختصة بقطاع المرافق والخدمات رفع درجة الطوارئ استعدادًا لبداية موسم الأمطار والسيول الذي تشهده المحافظة سنويًا بكميات متفاوتة. وأوضح مسؤولو القطاع أن الخطة القائمة تعتمد على سرعة التدخل للتعامل مع أي تجمعات مائية، بالإضافة إلى تعزيز فرق الانتشار السريع في النقاط الأكثر عرضة للتأثر بالسيول.

وتؤكد المحافظة أن جميع الوحدات المحلية والجهات المعنية في حالة متابعة دائمة للتطورات الجوية، مع الاستعداد الكامل للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ خلال الساعات المقبلة.