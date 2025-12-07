قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ في ليفربول بسبب محمد صلاح.. تفاصيل مثيرة
هل حديث دعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك صحيح؟.. عالم أزهري يوضح
فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط
مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف
عدم وجود آلات مراقبة..النيابة العامة تصدر أول بيان عن واقعة غرق لاعب السباحة
رئيس حي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر يقود حملة لاسترداد أراضي تعود ملكيتها إلى الدولة
وضعية صعبة.. 3 سيناريوهات تؤهل منتخب مصر لربع نهائي كأس العرب
حبس الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ في واقعة غرق لاعب ببطولة الجمهورية للسباحة
رئيس مصلحة الجمارك: منصة «نافذة» الإلكترونية تغطى كل مسارات حركة التجارة
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية

ابراهيم جادالله

تكثّف محافظة البحر الأحمر جهودها الميدانية، اليوم الأحد، للحد من تأثير موجة التقلبات الجوية المتوقعة، حيث تواصل لليوم الثاني على التوالي تطبيق أعلى درجات الجاهزية تحسبًا لهطول أمطار غزيرة قد تتطور إلى سيول، خصوصًا بالمناطق الجبلية والمسارات الممتدة بين مدن الشمال والجنوب.

وبحسب ما أكدته مصادر بالمحافظة، فقد بدأت الأجهزة التنفيذية منذ الساعات الأولى في تنفيذ خطة تأمين شاملة تشمل متابعة المخرات، وإعادة فحص نقاط تجمع المياه، والتأكد من جاهزية المعدات الثقيلة وسيارات الشفط المخصصة للتعامل السريع مع أي طارئ. ويأتي ذلك في إطار حالة الاستنفار التي تشهدها مدن المحافظة مع اقتراب ذروة عدم الاستقرار في الطقس.

وشدد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على أن الاستعدادات الحالية تسير وفق خطة استباقية تهدف إلى حماية المواطنين وتقليل أي أضرار محتملة، موضحًا أنه تم تكليف رؤساء المدن برفع تقارير دورية حول جاهزية مرافق الطوارئ، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة.

وفي السياق ذاته، أعلنت الجهات المختصة بقطاع المرافق والخدمات رفع درجة الطوارئ استعدادًا لبداية موسم الأمطار والسيول الذي تشهده المحافظة سنويًا بكميات متفاوتة. وأوضح مسؤولو القطاع أن الخطة القائمة تعتمد على سرعة التدخل للتعامل مع أي تجمعات مائية، بالإضافة إلى تعزيز فرق الانتشار السريع في النقاط الأكثر عرضة للتأثر بالسيول.

وتؤكد المحافظة أن جميع الوحدات المحلية والجهات المعنية في حالة متابعة دائمة للتطورات الجوية، مع الاستعداد الكامل للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ خلال الساعات المقبلة.

