إيبارشية حلوان والمعصرة تنظم ملتقى التوظيف الأول تحت رعاية الأنبا ميخائيل

شهدت إيبارشية حلوان والمعصرة انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الأول بدير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، تحت رعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية، وبمشاركة واسعة من الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات.

أهمية التعاون بين المؤسسات

استقبل نيافة الأنبا ميخائيل السادة ممثلي الجهات الرسمية المشاركة، أبرزها: وزارة الشباب والرياضة، وزارة العمل، وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء النقابات المهنية، إلى جانب أكثر من 60 شركة ومؤسسة توفر فرص توظيف حقيقية ومتنوعة.

هذا الحضور الواسع من الجهات الرسمية يعكس مصداقية الملتقى ودعمه، خصوصًا أنه يأتي بالتعاون مع مبادرة "بصمة شباب مصر". وقد حضر الملتقى أكثر من 1000 باحث عن فرصة عمل أو تدريب، من شباب وشابات الإيبارشية.

افتتح الملتقى بكلمة من نيافة الأنبا ميخائيل، الذي عبّر عن سعادته بحضور الجهات الرسمية وتقديره لمشاركة النقابات والمؤسسات، مؤكدًا أن هذا الحضور الواسع يعكس قوة الملتقى.

كما دعا الشباب إلى خلق فرص عمل لأنفسهم والسعي لتحقيق مستقبل أفضل، مؤكدًا على دور الدولة في دعم المبادرات التي تساهم في تأهيل الشباب وتوفير بيئة عمل مناسبة.

ثم قدّم الضيوف كلماتهم التي أكدت على أهمية التعاون بين المؤسسات لخدمة وتمكين الشباب، مع إشادة بدور الكنيسة في خدمة المجتمع. كما قدّم كورال الإيبارشية مجموعة من الترانيم الروحية والوطنية التي أضفت أجواءً من البهجة والروح الوطنية.

وفي ختام اللقاء، كرّم نيافة الأنبا ميخائيل الضيوف تقديرًا لمشاركتهم، وقام بجولة تفقدية لأجنحة الشركات المشاركة، برفقة ممثلي الجهات الرسمية، للاطلاع على الفرص المتاحة وآليات التواصل مع الشباب.

الملتقى خصص أيضًا جزءًا من اهتمامه لذوي القدرات الخاصة، حيث كان لهم دور بارز في فعاليات الملتقى، تعزيزًا لمكانتهم كأفراد فاعلين في المجتمع.

في خطوة نوعية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة "دايس" للملابس الجاهزة وإدارة العلاقات العامة بالإيبارشية، بهدف تدريب وتشغيل الشباب في مجالات الخياطة وصناعة الملابس. كما تم توفير فرص تشغيل مباشرة للمتميزين من خريجي مدرسة الحرفيين التابعة للإيبارشية، وذلك في إطار تمكين الشباب اقتصاديًا.

وأعلن نيافة الأنبا ميخائيل عن تأسيس "مكتب تنمية مستدامة" بالمطرانية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة" و"بصمة شباب مصر"، بهدف مساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل حقيقية ودعمهم في دراسة جدوى المشروعات الصغيرة.