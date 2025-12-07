رئيسة القومي للطفولة والأمومة تزور جمعية لتأهيل الصم وضعاف السمع

زارت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، مقر إحدى الجمعيات المعنية بتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع، حيث تفقدت مختلف أقسام الجمعية والخدمات التي تقدمها للأطفال.

وأشادت "السنباطي" بالدور المهم الذي تقوم به الجمعية في تأهيل الأطفال وتمكينهم من التواصل والدمج في المجتمع.

كما زارت معرض منتجات الجمعية وشاركت 50 طفلاً وطفلة من الجمعية الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، مؤكدة أن المجلس يولي اهتماماً بالغاً لقضية الدمج المجتمعي والتعليمي للأطفال ذوي الإعاقة، ويعمل بالتعاون مع كافة الشركاء لتوفير بيئة دامجة وآمنة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص وتحترم اختلافات وقدرات كل طفل.

وحرصت رئيسة المجلس على إهداء الهدايا للأطفال، مؤكدة أهمية الشراكة بين المجلس والجمعيات الأهلية، مشيرة إلى استمرار التعاون المشترك من أجل حماية وتنمية حقوق جميع الأطفال، خاصة الأطفال ذوي الإعاقة.

كما نظم المجلس قافلة طبية للأسنان للكشف على الأطفال وتقديم الخدمات اللازمة لهم، بالإضافة إلى ندوة قدمها أطباء الأسنان لأسر الأطفال للتوعية بكيفية وقاية أطفالهم من أمراض الأسنان.

وقدمت ماري حلمي، مدير مركز الإعاقات المتعددة بجمعية نداء، جلسة حوارية مع الأسر لرفع وعيهم بكيفية التعامل مع الأطفال وطرق تلبية احتياجاتهم المختلفة.