حاتم صلاح: حفل زفافي بجوار شجرة عمرها 1400 سنة

كشف الفنان حاتم صلاح، تفاصيل جديدة بشأن حفل زفافه، مشيرا إلى إن كتب الكتاب وحفل زفافه كانا في نفس اليوم داخل قصر محمد علي.

وقال "الفنان حاتم صلاح" خلال برنامج "صاحبة السعادة" المُذاع على قناة "dmc": "عند شجرة أثرية هناك عمرها حوالي 1400 سنة، وجنبها على طول الجاردن بتاعة القصر".

وأوضح الفنان حاتم صلاح، أنه كان يفكر مع زوجته في تأجيل الحفل بعد رمضان بسبب مشاغله، لكن وجدوا موعدًا متاحًا في القصر فتقرر الاحتفال في نفس اليوم، مضيفا أن الحفل كان في الحديقة المجاورة لهذه الشجرة العتيقة.

كما تحدث حاتم صلاح عن كواليس اختياره قصر محمد علي لإقامة حفل زفافه، مشيرًا إلى أنه كان يفكر في مكان يعكس التراث المصري الأصيل.

وقالت زوجته إنهم كانوا مترددين بين القلعة وقصر محمد علي، لكنهم ذهبوا للتجول هناك، وأثناء النظر إلى المكان، أخبرها زوجها أنهم قرروا الاختيار هناك.