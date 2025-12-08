هؤلاء الأكثر عرضة لالتهاب المفاصل الروماتويدي

يعد مرض التهاب المفاصل الروماتويدي من الأمراض المزمنة التى تجعل الإنسان لايستطيع التحرك بشكل طبيعي خاصة إذا تم التأخر في اكتشاف الحالة أو علاجها.

وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك نكشف لكم من هم المعرضون لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

هؤلاء الاكثر عرضة للروماتويد



هناك العديد من عوامل الخطر للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، ومنها:

التاريخ العائلي البيولوجي

أنت أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي إذا كان لديك قريب مصاب به .



النوع

النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي بثلاث مرات من الرجال.



التدخين

يزيد التدخين من خطر إصابة الشخص بالتهاب المفاصل الروماتويدي ويزيد المرض سوءًا.



السمنة

تزداد احتمالية إصابتك بالتهاب المفاصل الروماتويدي إذا كنت تعاني من السمنة.