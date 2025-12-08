قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يطالب بقيمة إيجارية عادلة لأراضي الأوقاف: لا نريد ظلم المواطن ولا إهدار حق الدولة
إقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة.. ما السبب؟
أحمد موسى: شائعات تستهدف ضرب السياحة المصرية والرسوم ثابتة دون أي زيادة
ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة
مركز المنتخبات الوطنية يستضيف المعسكر الختامي لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا
عمرو أديب: مصر لم تبع القضية الفلسطينية.. وأهدافنا إنهاء المأساة الإنسانية في غزة
أحمد موسى: حملات ممنهجة تستهدف السياحة المصرية والرسوم لم تتغير
تفاصيل مثيرة تكشفها محامية الفنان سعيد مختار عن زوجته ومقـ.تله
موعد أول مباراتين في ربع نهائي كأس العرب 2025
دبلوماسي روسي سابق: أوروبا غير جاهزة للتسوية الدائمة للحرب الأوكرانية
سفير مصر في روما: ممارسات إثيوبيا تهدد استقرار المنطقة.. والقاهرة التزمت باتفاق المبادئ
من القاهرة للصعيد.. خريطة الأمطار والنشاط المفاجئ للرياح خلال الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الطب الرياضي بوزارة الشباب تكشف مفاجأة صادمة عن أطباء الاتحادات

وزارة الشباب
وزارة الشباب
عادل نصار

قالت الدكتورة ريهام شلبي، الطبيب بالإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، إنها كانت عضو لجنة طبية في السابق باتحاد كرة السلة المصري واتحاد السلاح، وإنها سافرت بعثات مصرية كثيرة لأن اختيار الأطباء حينها كان يتم بشكل كفء.


تابعت خلال مداخلة ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلة: الإدارة المركزية للطب الرياضي عبارة عن مجموعة من الأطباء، ومنوط بها متابعة التحاليل الطبية للمنتخبات واللاعبين الرياضيين، والقانون يحظر على أطباء الحكومة الرياضيين العمل في الاتحادات كأخصائيين في الطب الرياضي.

أكملت: "الطب الرياضي تخصص رئيسي  وهناك التخصصات المقاربة للطب الرياضي مثل العظام في بعض الرياضات، وأحيانا الروماتيزم في رياضات أخرى، وإصابات عضلات وقلب في رياضات أخرى.

وردًا على سؤال الحديدي: إذا كان القانون يحظر على أطباء اللجنة المركزية للطب الرياضي بالوزارة العمل مع الاتحادات، فما هي طبيعة عملكم إذن؟ لترد: هذه هي المشكلة، ليس لدينا دور واضح أو شغل محدد. نحن كإدارة مركزية نكشف فقط في حال وجود مشروع مثل مشروع البطل القومي، وهو شغل الوزارة، حيث نكشف على الموهوبين رياضيًا المتقدمين للرياضة.

وردًا على سؤال آخر للحديدي: هل هناك رقابة حقيقية على الأطباء الذين يتم اختيارهم من قبل الاتحادات الرياضية؟ وكيف يتم اختيار أطباء الاتحادات الرياضية؟ هل يتم ذلك بشكل دقيق أم أي ممارس عام؟ لترد قائلة: معروف أن الأطباء الرياضيين يكونون في تخصصات محددة بحسب الرياضة، مثل العظام أو الروماتيزم أو العضلات أو القلب، وهذه الأقرب للطب الرياضي، أي أمراض تتبع الرياضة. لكن وجود طبيبة نساء كما قيل في اتحاد السباحة المصري أمر غريب.

واصلت: الأندية منوط بها إجراء كشف على لاعبيها بشكل دقيق عبر الام آر آي أو سي بي أو الموجات الصوتية، وتكلفة هذه الفحوصات الآن كبيرة ولا تتحملها الأندية، ثم يأتي دور الاتحاد في مراقبة تلك الأندية لمعاينة الكشوف الطبية للاعبين ورؤية مدى دقتها بأطباء متخصصين من الاتحادات.

وكشفت عن مفاجأة صادمة أن المشكلة تكمن في أن الأطباء في الاتحادات الرياضية، المنوط بهم الرقابة على الأندية ومراقبة كشوف وفحوصات اللاعبين، غير متخصصين قائلة : “  أنا شخصيًا أعرف اتحادات الأطباء فيها تخصص أذن وحنجرة وجلدية، وما علاقة هذا بتخصص الطب الرياضي؟”.

لافتة إلى أن هذا التعيين يخضع للواسطة وليس لأي معيار كفاءة، وهم غير مختصين بالأساس، قائلة: مش كل طبيب يحصل على دورة طوارئ يقدر يتعامل في الملاعب.

الشباب وزارة الشباب ريهام شلبي اتحاد كرة السلة اتحاد السلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية

التعليم: التحديثات سبب تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية..وسيعمل خلال ساعات

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

ترشيحاتنا

إنذارات حمراء وسيول تضرب عدة مناطق سعودية

تعليق الدراسة الحضورية في جدة غدا بسبب العاصفة الممطرة

الكونجرس

الكونجرس الأمريكي يبحث إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا

ترامب

ترامب يصدر أمرا لإنشاء قاعدة وطنية موحدة للذكاء الاصطناعي

بالصور

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

6 عادات بسيطة تغير شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة
6 عادات بسيطة تغيّر شكل بشرتك في أسبوع… وصفات علمية دون تكلفة

أكلات الشتاء للشعور بالدفء… وصفات غير تقليدية تنتشر سريعا

مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”
مع بداية موجات البرد، ترتفع عمليات البحث على محركات السوشيال ميديا عن “أكلات تشعِر بالدِّفء” و“وصفات شتوية سريعة”

تريند TikTok الجديد… المكرونة الكريمية بدون كريمة

تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة
تريند TikTok الجديد… “المكرونة الكريمية بدون كريمة

فيديو

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

شروق القاسم

من طب الأسنان للرقص الشرقي.. الحقيقة الكاملة في أزمة شروق القاسم

أحمد سعد

من الفقر والطرد إلى قمة الشهرة.. أحمد سعد يكشف عن أسرار مشواره الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد