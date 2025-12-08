وزير الشباب والرياضة يطمئن الجمهور المصري عن الحالة الصحية لحسن شحاتة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه نتابع الوضع الصحي للكابتن حسن شحاتة، خاصة أنه قيمة كبيرة لمصر ونرجو شفائه وأن يتم شفاءه بشكل كامل، خاصة أنه قام أجراء عملية جراحية.

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن رمضان صبحي كان لاعب كبير، وساهم في صعود مصر للاولمبياد، وأي شئ نستطيع القيام به سندعمه ولكن في إطار القانون.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية والحكومة وتوجيهات الرئيس بان تكون مصر في المحافل الدولية، وهو ما ظهرت في الجهود التي قام بها الرئيس بعد فوز خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو