محافظة البحر الأحمر تؤكد التزامها بالمعايير الفنية في الشوارع لتصريف الأمطار

نفت محافظة البحر الأحمر ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن عدم تنفيذ أو توافر مصاريف مياه الأمطار في شارع الحجاز بمدينة الغردقة، مؤكدة أن ما نُشر غير دقيق ولا يعكس الواقع الفعلي لأعمال التطوير الجارية.

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي أن الأعمال المنفذة بالشارع تتم وفق المعايير الهندسية والفنية المعتمدة، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين شبكة صرف مياه الأمطار. كما شددت على أن الجزء الذي تم الانتهاء من رصفه داخل الشارع يحتوي بالفعل على مصاريف أمطار تعمل بكفاءة، وقد خضعت لاختبارات تضمن جاهزيتها للتعامل مع أي تغيرات مناخية محتملة.

وأضافت المحافظة أن ما تبقى من نقاط الصرف سيتم تنفيذه ضمن المراحل التالية للمشروع، وذلك لضمان اكتمال الشبكة على امتداد الشارع بالكامل وبما يحقق أفضل أداء للمنظومة ويمنع أي تجمعات للمياه مستقبلًا.

وأكدت محافظة البحر الأحمر حرصها على تقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين، مشيرة إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع باستمرار مشروعات البنية التحتية، وتقوم بالتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها على أرض الواقع.