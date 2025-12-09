ليوني العالمية: مصر توفر بيئة استثمارية جيدة في صناعة السيارات

أكد الدكتور أنيس كمون الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة ليوني العالمية، أن شركته تعمل على السعي المستمر نحو التميز، وتدوير قدرات القادة بالشركة من أجل التقدم، للأمام وتحقيق الأفضل.

وأضاف خلال كلمته بـ افتتاح أحد مصانع صناعة ضفائر السيارات، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الشركة تعمل على الوصول لـ أعلى معايير الحداثة والتقدم.

ولفت إلى أن الموظفين في الشركة يعملون للوصول لأعلى مستوى من الكفاءة والانتاج، وأن هناك تعاون مع شريك صيني ونعمل على زيادة الانتاج، ونلتزم بالمعايير البيئية، وأنه يشكر مصر التي توفر بيئة استثمارية جيدة.

ولفت إلى أننا معا نشيد مستقبل صناعي لمصر ولاولادها، وأن شركته تعبر شريكا فعلا في هذا الأمر.