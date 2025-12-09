تزامنا مع الأمطار الغزيرة .. مصرع 3 وإصابة 2 في حادث تصادم بطريق مطروح السلوم

لقى 3 أشخاص مصرعهم ، وأصيب 2 آخران إثر حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بطريق مطروح السلوم الدولى وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى السلوم المركزي.

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل بطريق مرسي مطروح السلوم بمنطقة أبو زريبة .

انتقال الإسعاف

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى السلوم المركزي.

مصرع 3 وإصابة2

استقبلت مستشفى السلوم المركزي ، ضحايا الحادث والذى أسفر عنه مصرع 3 وإصابة 2 وتم التحفظ على المتوفين بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة بمطروح.