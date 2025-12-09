مدير أكاديمية العالم للعلوم للدول النامية يزور مكتبة الإسكندرية

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور مارسلو نوبل، المدير التنفيذي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS، التي تعمل على النهوض بالعلوم والهندسة لتحقيق الرخاء المستدام في دول العالم النامي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي المشتركة بين مكتبة الإسكندرية وأكاديمية الـ TWAS لتعزيز التعاون بين المؤسستين كشركاء استراتيجيين في تطوير ونشر المعرفة والنهوض بالعلوم ودعم البحث العلمي.

حضر الاجتماع من جانب مكتبة الإسكندرية الدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي، وهبة الرافعي؛ قائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام، والمهندسة إسراء الفيومي؛ قائم بأعمال رئيس وحدة دعم وتطوير الباحثين بمركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي، وايمان وهدان؛ قائم بأعمال رئيس قسم العلاقات العامة بإدارة العلاقات العامة والإعلام.

وتستضيف مكتبة الإسكندرية، من خلال مركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي، الشريك العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية (TWAS-AREP) منذ عام 2005، حيث يهدف إلى لتعزيز القدرات العلمية والتميز العلمي للعلماء العرب وخاصة شباب الباحثين بالمنطقة العربية. ويحتفل المركز هذا العام بمرور عشرين عامًا على استضافة الـ TWAS-AREP.

واستهل الدكتور مارسلو نوبل زيارته بجولة شاملة داخل أروقة مكتبة الإسكندرية، تلتها جلسة مع الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي، وفريق عمل مركز الدراسات والبرامج الخاصة والـ TWAS-AREP.