قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تعلن جاهزيتها لانتشار شرطي محتمل مع قوة دولية في غزة
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات بطولة كأس عاصمة مصر في موسم 2025-2026، حيث تنتظره سلسلة من المباريات الهامة أمام فرق قوية في الدوري، في محاولة لتحقيق أفضل النتائج والتقدم في البطولة.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر:

الأهلي ضد إنبي – الجمعة 12 ديسمبر – الساعة 8:00 مساءً.

سيراميكا ضد الأهلي – الجمعة 19 ديسمبر – الساعة 8:00 مساءً.

غزل المحلة ضد الأهلي – الثلاثاء 23 ديسمبر – الساعة 8:00 مساءً.

الأهلي ضد المقاولون العرب – الثلاثاء 30 ديسمبر – الساعة 8:00 مساءً.

فاركو ضد الأهلي – السبت 10 يناير – الساعة 8:00 مساءً.

الأهلي ضد الطلائع – الخميس 15 يناير – الساعة 5:00 مساءً.

يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمواجهة إنبي المقررة الخميس فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

ويركز ييس توروب، المدير الفني للفريق خلال التدريبات على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها خلال المباراة بجانب تحفيز العناصر القادمة من قطاع الناشئين على إستغلال الفرصة للاستفادة من تواجدهم بالفريق الأول .

واستعان المدير الفني بـ13 لاعبا من قطاع الناشئين لتعويض غياب الدوليين فى الوقت الراهن بينما يتواجد من لاعبي الفريق الأول في صفوف الأهلي، محمد سيحا وعمر كمال وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ونيتس جراديشار.

وعكف توروب خلال الأيام الماضية على دراسة إنبي جيدا للتعرف على مواطن القوة والضعف عند المنافس والاستقرار على الخطة المناسبة للمباراة، كما كثف المدير من جلساته التحفيزية مع اللاعبين ومطالبتهم بخوض مباريات كأس العاصمة بجدية من أجل المنافسة على لقبها لتضاف الى سجلات الفريق من البطولات التي حصل عليها.

الاهلي كأس عاصمة مصر مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

ليفربول

مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

ترشيحاتنا

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

بالصور

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارس

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارص..
مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارص..
مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارص..

5 مشروبات للتدفئة السريعة في الشتاء

مشروبات للتدفئة في الشتاء
مشروبات للتدفئة في الشتاء
مشروبات للتدفئة في الشتاء

حلويات الشتاء.. طاقة دافئة في ليلة باردة أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية
أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية
أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

أخطر 48 ساعة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد