لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بإعادة انتخابات النواب في 30 دائرة مُلغاة بأمر الإدارية العليا
برق ورعد وسيول .. أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء
لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء
حديقة الحيوان تستعيد عافيتها.. ولادات قياسية وخطط تطوير عالمية
تغييرات هجومية .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب
تحذير جوي.. سحب رعدية تغطي محافظات البحر المتوسط
كأس العرب.. 5 قنوات ناقلة لقاء مصر والأردن في هذا الموعد
تفاصيل جلسة استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها
اليوم.. منتخب مصر يواجه الأردن فى لقاء الفرصة الأخيرة فى كأس العرب
العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي
مصابون جراء استهداف خيام النازحين بقنابل متفجرة في البلدة القديمة بغزة
رياضة

تفاصيل الجلسة الثلاثية فى النادي الأهلي لمناقشة التعاقدات الجديدة

يعقد خلال الساعات القليلة القادمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا مهما مع الدنماركي ييس توروب المدير الفنى لفريق الكرة لبحث العديد من الملفات الخاصة بالفريق .

يحضر الاجتماع المرتقب سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الادارة والقائم باعمال المشرف العام على الكرة بالاضافة الى وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي .

يشهد اجتماع الخطيب مع توروب مناقشة كافة الملفات الخاصة بالفريق الأول خاصة فيما يتعلق بالصفقات التى ينوى الفريق ابرامها فى الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق بعد أن استقر وطلب المدير الفنى ييس توروب ضرورة تدعيم صفوف الفريق بعدة صفقات فى اكثر من مركز فى مقدمتها مركز المهاجم بالاضافة الى مركز المدافع والظهير الأيسر .

تقرير ييس توروب

كما يستمع الخطيب وسيد عبد الحفيظ الى تقرير المدير الفنى الخاص بموقف اللاعبين المتواجدين بصفوف الفريق ومن سيتم الموافقة له على الرحيل وتسويقه فى الانتقالات المقبلة لعدم الحاجة الى جهوده فى المرحلة الحالية ومنافشة العروض التى تلقاها اللاعبون .

كما يعرض سيد عبد الحفيظ ما تم التوصل اليه خلال المفاوضات مع اللاعبين الجدد المرشحين للانضمام الى الفريق من اجل عرض الموقف كاملا على المدير الفنى .

كما يعرض سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الادارة ووليد صلاح الدين مدير الكرة الموقف المتعلق بكل اللاعبين الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الحالي ويحق لهم التوقيع لاى ناد فى يناير المقبل وما توصل اليه الثنائى خلال مفاوضات التجديد لهم لتحديد الموقف النهائى لهم .

 برنامج الأهلي فى كأس عاصمة مصر

وضع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برنامج الإعداد لمواجهة انبي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

يخوض الفريق الأحمر تدريباته بشكل يومي في ملاعب قطاع ناشئين بمدينة نصر في غياب مجموعة اللاعبين الدوليين المنضمين لمعسكر المنتخب الأول وكذلك الموجودين في المنتخب الثاني الذي يشارك في بطولة كأس العرب وكذلك المحترفين .

يضع ييس توروب برنامج يتضمن المران اليومي مع تصعيد مجموعة من قطاع الناشئين بهدف مشاركتهم في بطولة كأس عاصمة مصر.

