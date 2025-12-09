ضبط 14 توكتوك.. حملة مفاجئة بمدينة بدر

نفذ جهاز تنمية مدينة بدر بشكل مفاجئ وسريع حملة أسفرت عن ضبط 14 توكتوك مخالف وتم سحب المركبات ونقلها إلى مقر الجهاز لاتخاذ إجراءات رادعة بحق أصحابها.

وذلك بناءاً على توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان و السيد المهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية و الانشاءات بالحفاظ على المظهر الحضارى للمدن الجديدة

و بناءاً على تعليمات المهندس السيد أمين رئيس جهاز مدينة بدر بفرض الانضباط المرورى والحفاظ على المظهر الحضارى و القضاء على كل مظاهر العشوائية بالمدينة

و في تحرك أمني حاسم لا يعرف التهاون قادت إدارة الأمن برئاسة ياسر عبدالله مدير الإدارة، و محمد الزهري نائب المدير حملة مرورية مكثفة بالتنسيق مع إدارة المرور استهدفت القضاء على مركبات التوكتوك المخالفة داخل مدينة بدر.

وأكد المهندس السيد أمين رئيس الجهاز أن الحملات لن تتوقف وأن التعامل مع أي مخالفات أو تجاوزات سيكون بحزم كامل ودون تراجع؛ حفاظاً على أمن المواطنين وهيبة القانون داخل المدينة