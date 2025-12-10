وول ستريت تستقر قبيل قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

تداولت الأسهم الأمريكية في نطاق ضيق، فيما امتنع متداولو "وول ستريت" عن اتخاذ رهانات كبيرة قبل أقل من 24 ساعة على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير لعام 2025 بشأن أسعار الفائدة.

أغلق مؤشر “إس آند بي 500” دون تغيّر يُذكر بعد تحذير من "جيه بي مورغان تشيس" بشأن ارتفاع في التكاليف يفوق المتوقع، ووصف المستهلكين بأنهم "هشّون".

وتراجع سهم المصرف بأكثر من 4%.

وانخفض مؤشر "داو جونز"، فيما سجل "ناسداك 100" ارتفاعاً طفيفاً.

وحام عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات حول 4.18% بعد مزاد للسندات الحكومية، بينما بقي الدولار من دون تغيّر، وعوضت "بتكوين" خسائرها المبكرة.

وقال كيفن هاسيت، المرشح الأوفر حظاً لدى الرئيس دونالد ترمب لاستبدال جيروم باول في رئاسة الفيدرالي، خلال فعالية أمس، الثلاثاء، إنه يرى مجالاً واسعاً لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير، حتى أكثر من ربع نقطة مئوية.

وأضاف، في قمة قمة الرؤساء التنفيذيين، لصحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal CEO Council)، أنه "إذا أشارت البيانات إلى إمكانية القيام بذلك، كما هو الحال الآن، فأعتقد أن هناك مساحة كبيرة للقيام بذلك".