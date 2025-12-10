قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم
التنسيقية تتابع التصويت في الدوائر الـ ٣٠ الملغاة بانتخابات النواب
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الشباب والرياضة تعلن المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مُخفضة
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 10-12-2025
تفاصيل استراتيجية وزارة المالية لتطوير الجمارك بالتوازي مع تطبيق منظومة ACI
برلماني: معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين.. ورسائل الخارجية تفضح خروقات الاحتلال
كبار رجال ترامب يطلعون الكونجرس على تفاصيل عمليات أمريكا بفنزويلا
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 ديسمبر وعيار 21 يسجل هذا الرقم|فيديو
ردا على معاناته من مشاكل تقدم العمر .. ترامب يخضع لاختبار القدرات الذهنية
اقتراحات برلمانية للحكومة لمواجهة الأكاذيب المضللة حول انتشار الفيروسات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

الدفاع الروسية: تدمير 20 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
أ ش أ

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم "الأربعاء"، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وكالوغا وبيلغورود وموسكو.

وأوضحت أن القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، لإرهاب المدنيين.

وزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة أوكرانية مقاطعات روسية إسقاط الطائرات المسيرة الأوكرانية القوات المسلحة الأوكرانية

حجز حسابات حسن شاكوش

أزمة نفقة وتجميد حسابات.. القصة الكاملة وراء حقيقة الحجز على أموال حسن شاكوش |فيديوجراف

