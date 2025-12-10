الدفاع الروسية: تدمير 20 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أ ش أ

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم "الأربعاء"، أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وكالوغا وبيلغورود وموسكو.

وأوضحت أن القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، لإرهاب المدنيين.