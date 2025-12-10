الصين تطلق صاروخ "ليجيان-1" حاملًا 9 أقمار صناعية بينها قمر إماراتي

أطلقت الصين، اليوم "الأربعاء"، صاروخًا من طراز ليجيان-1، المعروف أيضًا باسم كينيتكا-1 واي11، حاملًا تسعة أقمار صناعية من بينها قمر تابع لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية إن الصاروخ انطلق من منطقة تجريبية للابتكار الفضائي التجاري قرب مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين، ووضع الحمولة بنجاح في مداراتها المخططة.

ويهدف القمر الصناعي الإماراتي، المسمى 813، إلى مراقبة التربة والمناخ والبيئة، وتضم الحمولة كذلك أول قمر صيني للاستشعار عن بُعد في قطاع الكهرباء، والمصمم لرصد حالة منشآت شبكات النقل بدقة تتجاوز 0.5 متر.

ويسهم القمر في تطبيقات متعددة، تشمل إدارة مشاريع الجهد الفائق، وتقييم الآثار البيئية لشبكات النقل، وفحص ممرات الطاقة الحيوية، وإصدار التحذيرات من الكوارث وتقدير الأضرار اللاحقة بها.

كما حمل الصاروخ قمرين للاستشعار عن بُعد مخصصين لمراقبة موارد المياه، وإدارة المدن، ودعم التحول الرقمي في أحد أحياء مدينة هيفي، عاصمة مقاطعة آنهوي بشرق الصين.