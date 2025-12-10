شمس: إحنا في زمن مفيهوش جدعنة

حلت الفنانة شمس ضيفة على برنامج «تفاصيل» الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، وتحدثت بصراحة عن عدد من القضايا الشخصية والمهنية، مؤكدة رفضها لوصف المرأة بـ”الجدعة”.

وقالت شمس خلال اللقاء إنها تنزعج عندما يصفها أحد بـ”الجدعة”، موضحة: “أنا بزعل من اللي يقولي انتي جدعة.. مافيش ست يتقال عليها جدعة. الست اللي تتقال عليها جدعة تبقى ست مش كويسة وتستاهل اللي يحصلها.

إحنا مش في زمن الجدعنة، وماينفعش تكوني جدعة.”

ورفضت الفنانة كشف سبب هذا الموقف قائلة: “ما تسألينيش.. مش هرد على السؤال، لكن ممكن أكون جدعة في حياتي مع الناس اللي بحبهم، إنما في شغلي لا.”

وخلال الحوار، كشفت شمس أن اهتمامها الأكبر في الوقت الحالي هو ابنها الذي يشغل معظم وقتها: “ابني في أولى حضانة، وهو كل شغلي وتركيزي دلوقتي.”

وعن الصفات التي ورثها منها ومن والده، قالت شمس: “أخد مني الهبل والطيبة الزايدة، وأخد الجدعنة من باباه، والعصبية كمان.”

أما عن متابعتها للسوشيال ميديا، فأكدت أنها بعيدة عنها تمامًا: “مابتابعش حد.. بس لو زهقانة بدخل التيك توك أشوف كده.

ولما بشوف تعليقات الناس بتضايق وبحمد ربنا إني بعيدة عن السوشيال ميديا.

بقيت الحياة على السوشيال ميديا عبارة عن شلل.. بقينا بعيد عن الحقيقة، وبقى كله فيك ومصطنع ومصالح مادية.”

اللقاء أثار تفاعلاً واسعًا بسبب صراحة شمس وانتقاداتها المباشرة لنمط العلاقات على مواقع التواصل الاجتماعي.