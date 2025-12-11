القومي للمرأة يزور مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، قام وفد من المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس بزيارة مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، وذلك للاطلاع على ما تحقق داخل المنظومة العقابية من تطوير شامل يخدم مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحضور شامل يخدم مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحضور كل من الدكتورة أمانى عصفور عضوة المجلس والدكتورة مها مروان مقررة فرع المجلس بمحافظة القاهرة، والأستاذة ماجدة محمود مقررة فرع المجلس بمحافظة الجيزة.



وقد أعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال الزيارة عن تقديرها الشديد لما شاهدته داخل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، مشيرة إلى أن التطوير الذي تم تحقيقه يعكس رؤية إنسانية حقيقية لمنظومة الإصلاح والتأهيل في مصر، وأشادت بمستوى الرعاية الصحية المتقدمة، وبرامج التأهيل الحرفي، والدعم التعليمي والديني، والحضانة المخصصة للنزيلات الحاضنات والتى تعبر عن مدى التزام واضح بتحقيق معايير حقوق الإنسان، وتعكس الحرص الشديد على توفير بيئة آمنة تساعد النزيل على إعادة بناء حياته وبدء بداية جديدة.



وخلال الزيارة، تفقدت المستشارة أمل عمار و الوفد المرافق لها المركز الطبي وما يحتويه من تجهيزات حديثة وغرف عمليات ورعاية متكاملة، تعكس مستوى متقدم من الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء ، كما تابع وفد المجلس عدداً من برامج الإصلاح والتأهيل الهادفة إلى تنمية مهارات النزلاء والنزيلات الحرفية، وإعدادهم لفرص عمل تُمكّنهم من بدء حياة جديدة بعد الإفراج، وقد أشاد الوفد بجودة المنتجات ومهارة القائمين عليها.



وتضمنت الجولة زيارة المرافق التعليمية والدينية التى تهدف إلى دعم الجانب الفكرى والثقافى للنزلاء، والإسهام فى إعادة دمجهم بالمجتمع بصورة إيجابية ، كما تفقد الوفد حضانة الأطفال المخصصة للنزيلات الحاضنات، والتى تُعد نموذجاً إنسانياً مهماً يراعى احتياجات الطفل والأم داخل منظومة الإصلاح الحديثة.



واختتم الوفد الزيارة بمشاهدة عروض فنية قدمها نزلاء ونزيلات مركز الإصلاح والتأهيل، والتى عكست ما وصلوا إليه من تنمية للمهارات والهوايات الفنية داخل منظومة الإصلاح والتأهيل والمنظومة العقابية الحديثة التى تطبيقها وزارة الداخلية والتى راعت مو خلالها معايير حقوق الإنسان ليخرج النزيل مؤهلا لحياة أفضل وبداية انطلاقة جديدة.



وقد ضم وفد المجلس أيضًا كل من المهندسة جيهان توفيق رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس والاستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية لشئون اللجان والفروع و آية الضبع مدير عام الإدارة العامة للشؤن القانونية و منى خليل مدير عام الإدارة العامة للحوكمة ، وعضوات فرع المجلس بمحافظة القاهرة كل من الدكتورة آمال نمر عضوة فرع المجلس بمحافظة القاهرة ، ورقية شلبي وبريارة سليمان وجيهان عبد الرازق ، و يسرا شعبان عضوة اللجنة التشريعية و الدكتور زينب النجار مدير عام منطقة القاهرة الجديدة الطبية ، و فرحة حسن والأستاذة آلاء ياسر من المكتب الفني لرئيسة المجلس.