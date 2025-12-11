قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة فنية كبيرة للموهوبين لعرض إبداعهم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
معلول وبن رمضان والجزيري ضمن قائمة تونس النهائية لأمم أفريقيا
سياح يونانيون يجسّدون رحلة صعود نبي الله موسى بجريد النخيل في سانت كاترين.. فيديو وصور
الوطنية للانتخابات: شكوى واحدة من حزب العدل بنقاط حشد انتخابي في الطالبية والتنسيق مع مدير الأمن
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
قوافل طبية مجانية لقرى مركزي الخارجة وباريس في الوادي الجديد
الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية
نادٍ سعودي يزاحم الأهلي فى صفقة سوبر بميركاتو الشتاء
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يزور مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة
أمل مجدى

في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، قام وفد من المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس بزيارة مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، وذلك للاطلاع على ما تحقق داخل المنظومة العقابية من تطوير شامل يخدم مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحضور شامل يخدم مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحضور كل من الدكتورة أمانى عصفور عضوة المجلس والدكتورة مها مروان مقررة فرع المجلس بمحافظة القاهرة، والأستاذة ماجدة محمود مقررة فرع المجلس بمحافظة الجيزة.
  

وقد أعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة خلال الزيارة عن تقديرها الشديد لما شاهدته داخل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، مشيرة إلى أن التطوير الذي تم تحقيقه يعكس رؤية إنسانية حقيقية لمنظومة الإصلاح والتأهيل في مصر، وأشادت بمستوى الرعاية الصحية المتقدمة، وبرامج التأهيل الحرفي، والدعم التعليمي والديني، والحضانة المخصصة للنزيلات الحاضنات والتى تعبر عن مدى التزام واضح بتحقيق معايير حقوق الإنسان، وتعكس الحرص الشديد على توفير بيئة آمنة تساعد النزيل على إعادة بناء حياته وبدء بداية جديدة.


وخلال الزيارة، تفقدت المستشارة أمل عمار و الوفد المرافق لها  المركز الطبي وما يحتويه من تجهيزات حديثة وغرف عمليات ورعاية متكاملة، تعكس مستوى متقدم من الخدمات الصحية المقدمة للنزلاء ، كما تابع وفد المجلس عدداً من برامج الإصلاح والتأهيل الهادفة إلى تنمية مهارات النزلاء والنزيلات الحرفية، وإعدادهم لفرص عمل تُمكّنهم من بدء حياة جديدة بعد الإفراج، وقد أشاد الوفد بجودة المنتجات ومهارة القائمين عليها.
 

وتضمنت الجولة زيارة المرافق التعليمية والدينية التى تهدف إلى دعم الجانب الفكرى والثقافى للنزلاء، والإسهام فى إعادة دمجهم بالمجتمع بصورة إيجابية ، كما تفقد الوفد حضانة الأطفال المخصصة للنزيلات الحاضنات، والتى تُعد نموذجاً إنسانياً مهماً يراعى احتياجات الطفل والأم داخل منظومة الإصلاح الحديثة.


واختتم الوفد الزيارة بمشاهدة عروض فنية قدمها نزلاء ونزيلات مركز الإصلاح والتأهيل، والتى عكست ما وصلوا إليه من تنمية للمهارات والهوايات الفنية داخل منظومة الإصلاح والتأهيل والمنظومة العقابية الحديثة التى تطبيقها وزارة الداخلية والتى راعت مو خلالها معايير حقوق الإنسان ليخرج النزيل مؤهلا لحياة أفضل وبداية انطلاقة جديدة.
 

وقد ضم وفد المجلس أيضًا كل من المهندسة جيهان توفيق رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس والاستاذة نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية لشئون اللجان والفروع و آية الضبع مدير عام الإدارة العامة للشؤن القانونية و منى خليل مدير عام الإدارة العامة للحوكمة ، وعضوات فرع المجلس بمحافظة القاهرة كل من الدكتورة آمال نمر عضوة فرع المجلس بمحافظة القاهرة ، ورقية شلبي وبريارة سليمان وجيهان عبد الرازق ، و يسرا شعبان عضوة اللجنة التشريعية  و الدكتور زينب النجار مدير عام منطقة  القاهرة الجديدة الطبية ، و فرحة حسن والأستاذة آلاء ياسر من المكتب الفني لرئيسة المجلس.

المرأة المجلس القومي للمرأة مركز تأهيل القومى للمرأة أمل عمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ترشيحاتنا

ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام قالون عن الإمام نافع

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية قالون.. اليوم

الأوقاف تفتتح (١٧) مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

الأوقاف تفتتح ١٧ مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

مرصد الأزهر يرحب بالملتقى الأكاديمي لجامعة إسبانية حول فلسطين

مرصد الأزهر يرحب بالملتقى الأكاديمي لجامعة إسبانية حول فلسطين

بالصور

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

فيديو

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد