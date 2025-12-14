قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى.. اندلاع حريق في منزل بمركز ساحل سليم بأسيوط
متعوّدين … إيمي سمير غانم تعلّق على قصة انفصال دنيا ورامي رضوان
بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام
أسبوع حافل بالإنجازات الأمنية.. مديرية أمن سوهاج تفرض الانضباط وتواجه الجريمة بحسم
عبلة كامل ترد على الشائعات المنتشرة حول حالتها الصحية واحتياجها الدعم المادي
محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟
إعلام عبري: لا بديل عمليا عن حماس ما دامت غزة غير منزوعة السلاح
الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة صحية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة
مانشستر سيتي في ضيافة كريستال بالاس لتضييق الخناق على أرسنال في البريميرليج
بقوة 5 ريختر .. زلزال يضرب "كراتشي" الباكستانية دون وقوع أضرار
بعد تصريحات مستشار الصحة.. إجراءات تحمي الأسرة من فيروس الشتاء المنتشر
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

جامعة قناة السويس ترسخ دورها المجتمعي بتدريب نوعي لمعلمي الكبار بالإسماعيلية

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

واصلت جامعة قناة السويس، أداء دورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع إدارة التدريب تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة التدريب، وفي إطار حرص مركز تعليم الكبار بالجامعة على تفعيل دوره في تنمية مهارات معلمي الكبار تحقيقًا لدور الجامعة في تنمية المجتمع، حيث جددت الجامعة بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة أميرة خيري علي مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة.

وشهد مقر فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالإسماعيلية تنفيذ تدريب متخصص لمعلمات محو الأمية، باستضافة من الأستاذة نورهان سيد مديرة الفرع، تحت عنوان «التنمية المستدامة لمعلمي الكبار»، وذلك في إطار دعم القدرات المهنية لمعلمي الكبار ورفع كفاءتهم بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.

وشارك في تقديم التدريب الدكتور نهى يحيى الدسوقي، مدرس أصول التربية بكلية التربية، حيث تناول عددًا من المحاور المهمة التي شملت مفهوم التنمية المستدامة في التعليم، والتنمية المستدامة في مجال تعليم الكبار، وأهداف التنمية المستدامة بالنسبة لمعلمي الكبار، إلى جانب آليات التنمية المهنية المستدامة لمعلمي الكبار، مؤكدًا أهمية الدور المحوري للمعلم في تحقيق هذه الأهداف داخل المجتمع.

كما شاركت في تقديم التدريب، الدكتورة إيمان مصطفى نجم، مدرس تكنولوجيا التعليم بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، حيث استعرضت التقنيات التكنولوجية الحديثة لتنمية المعلم ذاتيًا، وأوضحت أهمية الذكاء الاصطناعي لمعلمي الكبار، فضلًا عن توظيف التكنولوجيا في تصميم الأنشطة التعليمية وإعداد العروض التقديمية من خلال استخدام منصة Canva، بما يسهم في تطوير أساليب التدريس وتحفيز المتعلمين.

وأبدت معلمات محو الأمية تفاعلًا إيجابيًا ملحوظًا خلال تنفيذ إجراءات التدريب، بما يعكس أهمية هذه البرامج في دعم قدرات معلمي الكبار وتطوير أدائهم المهني، ويؤكد في الوقت ذاته استمرار جامعة قناة السويس في أداء رسالتها المجتمعية والتنموية، وتعزيز شراكاتها المؤسسية بما يخدم الإنسان والمجتمع على أرض محافظة الإسماعيلية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

