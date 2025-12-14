محافظ الإسكندرية: تكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق والمحال التجارية

وجه محافظ الإسكندرية، أحمد خالد، رؤساء الأحياء والمديريات الخدمية، بتكثيف حملات مراقبة وضبط الأسواق والمحال التجارية ، والتفتيش على جودة المواد الغذائية والتأكد من الإلتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية ومراجعة تراخيص التشغيل والإلتزام بمعايير النظافة والصحة العامة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وفي هذا الإطار، نفذ حي أول المنتزة حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة المرافق أسفرت عن ، تحصيل مبلغ 72 ألف جنيه غرامات فورية من منشآت لعدم وجود رخص بمزاولة النشاط ووضع إشغالات وتعديات على الأرصفة وحرم الطريق العام ، وإعدام 5 لترات زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتحرير 45 محضرا وإنذارات شملت،" صحة ومخالفة قانوني البيئة والعمل وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم توافر شروط وضوابط الأمن الصناعي"، ورفع كافة الإشغالات والتعديات والحواجز الحديدية والأسمنتية بمسار الحملة لتحقيق السيولة المرورية وفتح الطرق أمام سير المارة والسيارات، والتحفظ على 90 حالة إشغال متنوع.



وأهابت رئاسة حي أول المنتزة ، المواطنين وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، وتوفيق أوضاعهم القانونية، والحرص على اتباع الاشتراطات الصحية والبيئية، تفاديًا للمسائلة القانونية.



وأغلق حي وسط ، 4 منشآت مخالفة لمواعيد العمل المقررة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء، فضلا عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي استحوذت على الأرصفة ومسارات المشاة في لمناطق والشوارع الرئيسية، بما يعيد الانضباط للمكان ويُحسن الحركة المرورية والمظهر الحضاري، والتحفظ على 45 حالة إشغال.



كما تحفظ حي الجمرك ، على 39 حالة إشغال و23 هالك، وقص وتهذيب الأشجار بحديقة سانت كاترين ورفع المخلفات في الحال.



وشن حي غرب، حملة في شوارع منطقتي كرموز ومينا البصل، وتم تشميع منشآتين مخالفين للمواعيد المحددة وفرض غرامة فورية عليهما بقيمة 2000 جنيه، فضلا عن إزالة تعريشتين خسبيتين، وكافة الإشغالات وفروشات الباعة الجائلين والحواجز الأسمنتية التي تعوق الحركة ، والتحفظ على 28 إشغالا متنوعا.