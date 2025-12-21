قبل مواجهة زيمبابوي.. لميس الحديدي: لا صوت يعلو فوق دعم المنتخب

دعت الإعلامية لميس الحديدي إلى توحيد الصفوف خلف المنتخب الوطني قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدة أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي خلافات أو أصوات محبطة، في ظل الاستعداد لأولى مباريات الفراعنة أمام منتخب زيمبابوي.

وقالت لميس الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة قناة «النهار»، إن النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الإفريقية انطلقت مؤخرًا وتستمر حتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، من بينهم المنتخب المصري الذي يبدأ منافساته غدًا من مدينة أغادير المغربية بمواجهة زيمبابوي.

وأشارت لميس الحديدي ، إلى أن آخر تتويج للمنتخب المصري بلقب كأس الأمم الإفريقية يعود إلى 15 عامًا، عندما قاد الكابتن حسن شحاتة الفراعنة لتحقيق البطولة، مؤكدة أن النسخة الحالية يخوضها المنتخب بقيادة الكابتن حسام حسن، أحد نجوم أجيال البطولات في أعوام 2006 و2008 و2010.

وأضافت الحديدي أن حالة الإحباط التي تسود لدى بعض الجماهير تعود إلى تراجع نتائج المنتخب في المباريات الودية الأخيرة، إلى جانب خسائر المنتخب الثاني في بطولة كأس العرب، فضلًا عن الحديث المتكرر حول الخلافات مع المدير الفني، إلا أنها شددت على أن المنتخب رغم ذلك نجح في الوصول إلى كأس العالم، وهو ما يعكس قدرته على تجاوز الصعوبات.

وأكدت الإعلامية أن انطلاق أولى مباريات المنتخب في البطولة القارية يستوجب وضع كل الخلافات جانبًا، قائلة: «بكرة أول المباريات، وده معناه إن أي خلافات أو أي أصوات محبطة لازم تسكت تمامًا، ولا نسمع إلا صوت الدعم والثقة والدفع لمنتخبنا، لأننا أمام هدف واحد وهو تحقيق اللقب».

واختتمت الحديدي حديثها بالتأكيد على أن المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، يجب ألا يظل مجرد تاريخ، مشددة على أن الجماهير تنتظر من اللاعبين تحقيق اللقب الثامن رغم صعوبة البطولة وقوة المنافسة.

أضافت: «بطولة صعبة ومحترفين كتير جايين من أوروبا، وإحنا عندنا محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد، وعندنا ثقة في ولادنا، وعاوزينهم ياكلوا النجيلة».