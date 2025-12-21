قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر
الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام
صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن
ركلة جزاء ضائعة وإصابة.. شوط أول سلبي بين المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا
جيشكم هو جيش الشعب.. القوات المسلحة تنفى منح امتيازات لضباطها بالمخالفة للدستور وتحذر من العناصر المناوئة
مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة
البترول: ضبط متهمين بالاستيلاء على كميات كبيرة من الوقود بأحد المستودعات
شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم
وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب
برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل مواجهة زيمبابوي.. لميس الحديدي: لا صوت يعلو فوق دعم المنتخب

لميس الحديدي
لميس الحديدي
عادل نصار

دعت الإعلامية لميس الحديدي إلى توحيد الصفوف خلف المنتخب الوطني قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدة أن المرحلة الحالية لا تحتمل أي خلافات أو أصوات محبطة، في ظل الاستعداد لأولى مباريات الفراعنة أمام منتخب زيمبابوي.

وقالت لميس الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة قناة «النهار»، إن النسخة الـ35 من بطولة كأس الأمم الإفريقية انطلقت مؤخرًا وتستمر حتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، من بينهم المنتخب المصري الذي يبدأ منافساته غدًا من مدينة أغادير المغربية بمواجهة زيمبابوي.

وأشارت لميس الحديدي ، إلى أن آخر تتويج للمنتخب المصري بلقب كأس الأمم الإفريقية يعود إلى 15 عامًا، عندما قاد الكابتن حسن شحاتة الفراعنة لتحقيق البطولة، مؤكدة أن النسخة الحالية يخوضها المنتخب بقيادة الكابتن حسام حسن، أحد نجوم أجيال البطولات في أعوام 2006 و2008 و2010.

وأضافت الحديدي أن حالة الإحباط التي تسود لدى بعض الجماهير تعود إلى تراجع نتائج المنتخب في المباريات الودية الأخيرة، إلى جانب خسائر المنتخب الثاني في بطولة كأس العرب، فضلًا عن الحديث المتكرر حول الخلافات مع المدير الفني، إلا أنها شددت على أن المنتخب رغم ذلك نجح في الوصول إلى كأس العالم، وهو ما يعكس قدرته على تجاوز الصعوبات.

وأكدت الإعلامية أن انطلاق أولى مباريات المنتخب في البطولة القارية يستوجب وضع كل الخلافات جانبًا، قائلة: «بكرة أول المباريات، وده معناه إن أي خلافات أو أي أصوات محبطة لازم تسكت تمامًا، ولا نسمع إلا صوت الدعم والثقة والدفع لمنتخبنا، لأننا أمام هدف واحد وهو تحقيق اللقب».

واختتمت الحديدي حديثها بالتأكيد على أن المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، يجب ألا يظل مجرد تاريخ، مشددة على أن الجماهير تنتظر من اللاعبين تحقيق اللقب الثامن رغم صعوبة البطولة وقوة المنافسة.

أضافت: «بطولة صعبة ومحترفين كتير جايين من أوروبا، وإحنا عندنا محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد، وعندنا ثقة في ولادنا، وعاوزينهم ياكلوا النجيلة».

لميس الحديدي منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

ترشيحاتنا

هيئة الاستثمار

ماذا تعرف عن مراكز خدمات المستثمرين في مصر .. تفاصيل

جانب من الافتتاح

شركة القاهرة لتكرير البترول تنفذ محطة جديدة لتحلية مياه الشرب بشمال سيناء

أسعار الذهب

بيعا وشراء.. أسعار الذهب في السوق المحلي الآن

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد