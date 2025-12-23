محلل: أوروبا لم تتمكن من كسر شوكة روسيا كما كانت تأمل

قال الدكتور ياسر ثابت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن هناك محاولة من عدد من الدول الأوروبية لفتح حوار مع روسيا وهي محاولة لتجنيب الاتحاد الأوروبي نفسه؛ خصوصا بعد تصريحات عدد من قادة الاتحاد الأوروبي منهم كايا كالاس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، التي كانت ضارة بشدة بأي محاولة لتخفيف من حدة الخلاف الروسي الأوروبي.

وأضاف ياسر ثابت، خلال استضافته ببرنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه حان الوقت بالنسبة لأوروبا والدول الحليفة لأوكرانيا إلى أن تنظر بواقعية أكبر إلى هذه الكلفة الكبيرة.

وتابع أن الحرب أصبحت غير مجدية في الاستمرار خصوصا أنها لم تتمكن أوروبا كما كانت تأمل وتتوقع في الفترة الماضية من كسر شوكة موسكو أو حتى الضغط عليها عن طريق العقوبات.

