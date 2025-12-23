قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل
الصحة: 117 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل للمحافظات
سيراميك كليوباترا يتأهل لدور الـ 16بكأس مصر بثنائية في أبوقير
رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
إعلام عبري: ضغوط أمريكية تدفع إسرائيل للتراجع عن تصريحات الاستيطان في غزة
ما أيام صيام شهر رجب التي كان الرسول يحرص عليها؟.. اعرف سُنة النبي
الصليب الأحمر: مستشفيات قطاع غزة تحت ضغط كبير .. وخيام النازحين متهالكة
فصل الخدمات عن المنطقة.. إخلاء العقارات المجاورة لعقار إمبابة المنهار
الخطيب يبحث إنشاء مصنع منسوجات تركي جديد باستثمارات 70 مليون دولار
لجنة القطاع التجاري تعلن قرب تطبيق لائحة موحدة بكليات التجارة والتخرج 3 سنوات
استمرار البحث عن مفقود أسفل أنقاض منزلين منهارين بأسيوط
ناقش ملف الأرض..تفاصيل زيارة وزير الرياضة لـ نادي الزمالك
توك شو

محلل: أوروبا لم تتمكن من كسر شوكة روسيا كما كانت تأمل

عادل نصار

قال الدكتور ياسر ثابت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن هناك محاولة من عدد من الدول الأوروبية لفتح حوار مع روسيا وهي محاولة لتجنيب الاتحاد الأوروبي نفسه؛ خصوصا بعد تصريحات عدد من قادة الاتحاد الأوروبي منهم كايا كالاس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، التي كانت ضارة بشدة بأي محاولة لتخفيف من حدة الخلاف الروسي الأوروبي.

وأضاف ياسر ثابت، خلال استضافته ببرنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه حان الوقت بالنسبة لأوروبا والدول الحليفة لأوكرانيا إلى أن تنظر بواقعية أكبر إلى هذه الكلفة الكبيرة.

وتابع أن الحرب أصبحت غير مجدية في الاستمرار خصوصا أنها لم تتمكن أوروبا كما كانت تأمل وتتوقع في الفترة الماضية من كسر شوكة موسكو أو حتى الضغط عليها عن طريق العقوبات.
 

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا

أدوية شائعة يتناولها الرجال يوميًا قد تضعف الرغبة الجنـ.ـسية دون أن ينتبهوا

القدرة الذكورية

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

