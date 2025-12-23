سلامة الملاحة البحرية: مصر لديها بنية تحتية في الموانئ هائلة

أكد اللواء بحري أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أن كل سفينة لها وضع خاص في المنظمة البحرية الدولية حسب نوعها، مضيفا أن دولة المينا يجب أن تحقق عدد معين التفتيش على السفن.



وأضاف اللواء بحري أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تفتش على السفن الداخلة للميناء وفق قانون المنظمة البحرية الدولية.

وتابع اللواء بحري أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أن يتم التفتيش على الصفن إذا كانت هناك ملاحظات عن عمرها وتفاصيلها وملاحظات من دول أخرى.

وأشار اللواء بحري أشرف العسال رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، إلى أن كل دول العالم تتعاون في مجال ابحار السفن، متابعا أن مصر لديها بنية تحتية في الموانئ مرعبة.