قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالم أزهري يوضح: الرجل له عدة مثل المرأة بعد الطلاق في حالتين
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلم أماكن سقوط الأمطار
التشويش والأسئلة المقالية| خبير تربوي يقدم مقترحات لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة
لامين يامال بفوز بجائزة أفضل مهاجم في العالم 2025 من جلوب سوكر
النيابة العامة توقع بروتوكولي تعاون مع بنك مصر و«I-Score» لتعزيز الرقابة القضائية والتحول الرقمي
أمريكا الجنوبية: مقـ.تل 9 أشخاص طعنا في سورينام والقبض على المشتبه به
من التوك توك إلى السيارة الكيوت.. اعرف السعر والشروط
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء مع فرص سقوط أمطار
ديزيريه دوي يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في العالم
أمين الإفتاء: كتابة الأملاك للأبناء بغرض منع شخص بعينه من الميراث غير جائز شرعا
النيران الصديقة تمنح السودان التقدم أمام غينيا الإستوائية في كأس أمم إفريقيا
بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والنيابة الإدارية لتبادل الخبرات فى المجالات المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شيرين صبري تطالب بزيادة مساحة وحدات ابني بيتك.. ووزير الإسكان: طبقنا النموذج بالقاهرة الجديدة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

طالبت النائبة شيرين صبري، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بزيادة النسبة البنائية المسموح بها في مشروع «ابني بيتك» من 75 م² إلى 100 م² من إجمالي مساحة القطعة البالغة 150 م²، بحيث تبقى مساحة شاغرة تبلغ 50 م² لكل منزل كمساحة خارجية وحديقتين أمامية وخلفية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بحضور وزير الإسكان، لمناقشة مشروعات الإسكان الاجتماعي.

كما طالبت صبري بالسماح ببناء غرفتي خدمات على السطح (الرووف) بنسبة بنائية 25 م²، مشيرة إلى أن المساحة الحالية للمنزل لا تتجاوز 55 م² بسبب وجود سلم وحوائط داخلية، وهو ما لا يكفي أسرة بسيطة مكونة من أب وأم وثلاثة أطفال، ما أدى إلى انخفاض نسبة الإشغال في المشروع لأقل من 20% خلال 15 سنة، مقارنة ببقية مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت أن مساحات الحدائق الأمامية والخلفية في المشروع (35 م² لكل حديقة) تحولت معظمها إلى أنشطة عشوائية مثل الزراعة أو تربية الدواجن دون استفادة حضارية أو مادية للهيئة. وأشارت إلى أن عدد منازل مشروع «ابني بيتك» في 6 أكتوبر يبلغ 43 ألف منزل، وإذا استفاد من المبادرة الحالية نحو 22 ألف منزل فقط، ما يتيح استيعاب حوالي 300 ألف نسمة، ويسهم في خلخلة الكتلة السكانية للعاصمة القديمة ونقلها للمدن الجديدة مع إفادة مادية للهيئة.

وفي جانب آخر، شددت صبري على ضرورة تخصيص 3 قطع أراضٍ للإدارات التعليمية لضمان قدرة المدارس على استيعاب الكثافة الطلابية المتزايدة، مطالبة أيضًا بـتقنين أراضي أهالي الواحات، مشيرة إلى أن تناوب أكثر من رئيس على رئاسة جهاز 6 أكتوبر خلال فترة قصيرة أثر على تنفيذ أي برامج.

من جانبه، عقب وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني بأن الوزارة ليس لديها مانع في زيادة المساحات الخاصة في ابني بيتك، مشيرا إلى أنه تم تطبيق الأمر في القاهرة الجديدة.

شيرين صبري لجنة الإسكان مجلس الشيوخ ابني بيتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

الربو

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

داوود عبد السيد

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

خالد النبوي مع عبلة سلامة

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

بالصور

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للاتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد