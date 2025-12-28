قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: توطين صناعة المهمات الكهربائية يعزز السيادة الصناعية لمصر ويخلق فرص عمل
شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وأتالانتا بالدوري الإيطالي
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 28 ديسمبر 2025 داخل البنوك والصرافة
وزير الخارجية: تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الضمانة الوحيدة لتنفيذ اتفاقية السلام
وزير التموين: مخزون السلع الإستراتيجية في البلاد آمن
توخوا الحذر.. أمواج البحر ترتفع بشكل كبير على شواطئ 8 مدن ساحلية
تعرف على قائمة المتأهلين لدور الــ16 ببطولة أمم أفريقيا حتى الآن
وزير التموين: لم نحدد موعد تطبيق الدعم النقدي ونتوسع في منظومة الكارت الموحد
بطاقات ومبالغ مالية.. القبض على أحد أنصار مرشح بسوهاج
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
حوادث

غدا أولى جلسات تأسيس وقيادة جماعة إرهابية عبر شبكة المعلومات الدولية أمام الدائرة الأولى إرهاب

المستشار سامح عبد الحكم
المستشار سامح عبد الحكم
إسلام دياب

تنظر غدا الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن محاكمة متهمين بتهم تأسيس وتولي جماعة إرهابية عن طريق استخدام مواقع التواصل الإجتماعي وإصدار التكليفات والرسائل من خلالها وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب والإعداد والتحضير لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية برصد احدى دور العبادة المسيحية تمهيداً لاستهدافها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين ( ح ، ع ، م ) و ( أ ، إ ، م ) وفقاً لأمر الإحالة بالتهم الأتية :

أولا*المتهم الأول : 
أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر ، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ، والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والإعتداء على ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة ، وإستباحة دماء المسيحين وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات

ثانيا*المتهم الثاني
إنضم إلى جماعة إرهابية بأن إنضم إلى الجماعة موضوع بند الإتهام أولاً مع علمه بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات

ثالثا*المتهمان
١-إرتكبا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين بأن جمعا بيانات ومعلومات وأموال وأمدا بها الجماعة موضوع بند الإتهام أولاً وأعضاء بها بقصد إستخدامها في إرتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات
٢-إستخدما موقعاً على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين المنتمين لجماعة إرهابية ، بأن إستخدما تطبيقي التواصل الإجتماعي " تيلجرام ، ثريما " لتبادل الرسائل التنظيمية والتكليفات فيما بينهما وأعضاء الجماعة موضوع بند الإتهام أولاً، على النحو المبين بالتحقيقات
٣-قاما بعمل من أعمال الإعداد والتحضير لإرتكاب جرائم إرهابية بأن رصدا إحدى دور العبادة المسيحية ومركز شرطة سمنود واقفين على قوام تأمينها وتسليح الخدمات الأمنية المعينة عليها ، كما رصدا أبناء الطائفة المسيحية تمهيداً لإستهدافهم بعمليات إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات

إرهاب إصلاح وتأهيل وادي النطرون جماعة إرهابية

