رئيس تحكيم الشعر بجائزة مكتبة الإسكندرية للمبدعين: مصر تستثمر في النشء لدفع عجلة التنمية

أكد الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ورئيس لجنة تحكيم الشعر بجائزة مكتبة الإسكندرية للمبدعين الشباب لعام ٢٠٢٥ أن مصر دولة شابة تستثمر في النشء وتضعه في مقدمة أولوياتها بما يدفع بعجلة التنمية والتقدم بقوة.

وقال بلبولة -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة احتفالية مكتبة الإسكندرية بجائزة المبدعين الشباب- إن الإبداع يمثل مكونًا أساسيًا في بناء الهوية المصرية منذ أقدم عصور التاريخ وحتى العصر الحالي.

وأشاد الدكتور أحمد بلبولة بأهمية الدور الذي تلعبه مكتبة الإسكندرية منارة العلوم والمعارف، لافتًا إلى أن جائزة المبدعين الشباب تمتلك رمزية خاصة بنكهة عالمية لأنها ترتبط بمكتبة الإسكندرية التي تمثل صرحًا للحضارة العالمية والتي يمتد تاريخها منذ الماضي البعيد إلى بناء الحاضر المنير والمستقبل المشرق.

وأكد بلبولة أهمية تعزيز دور الإبداع والابتكار في بناء الدولة المصرية الجديدة من خلال دعم المبدعين وتمكينهم في أداء رسالتهم في ترسيخ الهوية الوطنية ونشر قوى مصر الناعمة وإرساء المبادئ الإنسانية النبيلة مثل الحب والعدل والسلام.

وأضاف الدكتور أحمد بلبولة أن الإبداع يرتبط بالإنسان والحضارة المصرية منذ أقدم عصور التاريخ، وجاءت العديد من الأدلة التاريخية التي تؤكد مدى تفرد المصري وإبداعه، ويظهر ذلك على جدار المعابد وفي أوراق البردي.

وتابع بلبولة أن الإبداع المصري ساهم بشكل بارز وفعال في تطوير الشعر العربي وإثراء الحركة الإبداعية عبر كتابات نخبة من كبار الكتاب والشعراء.