رفضت الزواج منه.. القبض على موظف يلاحق فتاة ويرسل لها تهديدات على الواتساب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر طالبة من قيام أحد الأشخاص بتهديدها بإلحاق الأذى والتشهير بها عبر أحد التطبيقات عقب رفض أسرتها زواجها منه.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجارى تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات من (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) بتضررها من (موظف – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) لقيامه بإرسال رسائل تتضمن عبارات تهديد بالتشهير بها.

أمكن ضبطه وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على إرتكابه الواقعة") ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه عقب فسخ خطبتهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيقات.