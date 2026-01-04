الرئيس السيسي يوافق على وضع جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية تحت رعايته

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية على وضع «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية 2025» تحت رعايته.

وقد عبَّر الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية عن سعادته الغامرة بهذه اللفتة الكريمة، وتوجَّه بالشكر للرئيس، باسمه، واسم جميع العاملين في مكتبة الإسكندرية. وقال الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد إن تَفضُّل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية»، يُكسبها المزيدَ من الأهمية والتقدير على الصعيدَين؛ المحليّ والدوليّ، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس في جوهره اهتمام فخامته بأن تُحقِّق مكتبة الإسكندرية رسالتها السامية التنويرية، باعتبارها نافذة مصر على العالم، ونافذة العالم على مصر.

ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تُطلق فيها مكتبة الإسكندرية جائزة عالمية وهي جائزة رفيعة المستوى (وذلك بجانب جوائزها الأخرى ذات الطابع المحليّ)، وتبلغ القيمة المادية للجائزة العالمية مليون جنيه مصري، فضلًا عن ميدالية ذهبية وشهادة تقدير. وتُمنَح الجائزة سنويًّا لشخصية بارزة في العلوم البحتة أو العلوم التطبيقية، أو في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والإنسانية، في مصر والعالم، على أن تكون هذه الشخصية قد قدَّمت إسهامًا علميًّا مميَّزًا، ويجوز منح الجائزة لمؤسَّسة تكون قد قدَّمت إسهامًا بارزًا في موضوع الجائزة. وتُمنَح الجائزة في مجال واحد تحدِّده اللجنة العليا للجائزة كلَّ عام، وتُعلِن عنه مسبقًا، وقد جاء موضوع الجائزة هذا العام تحت عنوان «تطبيقات التكنولوجيا الخضراء لتحقيق الرَّفاهية والسعادة للإنسانية». وسوف تعلن مكتبة الإسكندرية عن نتيجتها في القريب العاجل.