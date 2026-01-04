قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

القومي للترجمة ينظم ندوة لمناقشة كتاب «التراث الثقافي غير المستغل»

"القومي للترجمة" ينظم ندوة لمناقشة كتاب "التراث الثقافي غير المستغل"
"القومي للترجمة" ينظم ندوة لمناقشة كتاب "التراث الثقافي غير المستغل"
أ ش أ

ينظم المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة رشا صالح، ندوة لمناقشة كتاب "التراث الثقافي غير المستغل.. وأثره على تنمية السياحة المستدامة في هليوبوليس"، وذلك يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر مكتبة مصر الجديدة.

وذكر المركز - في بيان اليوم، الأحد - أن الكتاب من تأليف وترجمة الدكتورة بسمة محمد سليم، المتخصصة في الدراسات التراثية والمتحفية، ومديرة قصر البارون بوزارة السياحة والآثار، والتي شاركت في عدد من مشروعات الترميم والتطوير بالمواقع الأثرية.

وينطلق الكتاب من رؤية علمية ترى أن حي مصر الجديدة (هليوبوليس) يمثل حالة فريدة داخل النسيج العمراني لمدينة القاهرة، بما يمتلكه من ثراء تراثي ومعماري وثقافي، غير أن هذه المقومات لم تُستثمر بعد بالشكل الذي يعكس قيمتها الحقيقية، وهو ما أثّر على قدرتها التنافسية كوجهة بارزة لسياحة التراث الثقافي.

ويسعى العمل إلى الكشف عن الأسباب الكامنة وراء عدم توظيف الأصول التراثية على النحو الأمثل، وتحليل انعكاس ذلك على تنمية السياحة الثقافية المستدامة، من خلال تناول إشكالية التراث غير المُستغل في حي هليوبوليس، وإبراز دور أصحاب المصلحة المعنيين بالتراث في إعادة دمجه ضمن خطط التنمية والوعي المجتمعي.

وتناقش الكتاب في الندوة نخبة من المتخصصين، هم: المهندس محمد أبو سعدة، والدكتور فكري حسن، والدكتور كرم عباس، في حوار يجمع بين البحث الأكاديمي والخبرة العملية ورؤى التخطيط الثقافي.

وتأتي هذه الندوة تأكيدًا على أن التراث ليس ماضيًا يُستدعى للحنين، بل رصيدًا حيًا يمكن أن يسهم في صياغة مستقبل أكثر وعيًا واستدامة، حين يُعاد النظر إليه باعتباره شريكًا في التنمية، وجسرًا يربط الإنسان بمكانه وذاكرته.
 

