فن التدوير والتزيين ورشة فنية بـ متحف الإسكندرية القومي..اليوم

ينظم قسم التعليم المتحفي بـ متحف الإسكندرية القومي ورشة فنية مميزة تحت عنوان “فن التدوير والتزيين”، اليوم الأثنين ضمن سلسلة من اللقاءات والفاعليات التى تنظمها على مدار العام، بهدف نشر الوعي اثقافي والآثري.



أوضحت إدارة متحف الإسكندرية القومي، أن محتوي الورشة يتضمن إعادة تدوير الزجاج بأسلوب فني، بالإضافة إلى الرسم والحفر على الزجاج وتزيين القطع الزجاجية بلمسات إبداعية.

متحف الإسكندرية القومي



يذكر أن متحف الاسكندرية القومي ، يحوي أكثر من ١٨٠٠ قطعة أثرية معروضة تغطي معظم المراحل التاريخية للحضارة المصرية بداية من عصر الدولة القديمة وانتهاء بالعصر الحديث.

ويمتلك متحف الاسكندرية القومي ، مجموعة فريدة من الآثار الغارقة التي عثر عليها خلال أعمال الحفائر التي أجريت في خليج أبي قير بالإسكندرية.

يُعد المتحف تحفة معمارية فريدة، وكان في الأصل قصراً لأسعد باسيلي باشا، وأقام فيه حتى عام 1954، ثم تم تحويله إلى متحف عام 2003، ليضم مجموعة متميزة من القطع الأثرية لمختلف الحقب التاريخية من الحضارة المصرية.



ويتميز سيناريو العرض المتحفي له بالتسلسل الزمني حيث ينقسم المتحف لثلاثة أقسام من الأقدم للأحدث: القسم المصري القديم، والقسم اليوناني الروماني، والقسم القبطي، والقسم الإسلامي، والقسم الحديث.